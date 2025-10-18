Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reencuentro de leyendas franjiverdes del Elche

Más de un centenar de antiguos jugadores, entrenadores y ex presidentes celebran una comida de hermandad

Reencuentro de antiguos jugadores del Elche C.F. este pasado miércoles en Elche

Reencuentro de antiguos jugadores del Elche C.F. este pasado miércoles en Elche

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Como ya viene siendo tradición en los últimos años, antiguos jugadores de los equipos juveniles del Elche C.F. se reunieron esta semana en una emotiva comida de hermandad que congregó a más de 120 comensales.

El evento, que estuvo cargado de recuerdos, camaradería y orgullo franjiverde, sirvió para revivir anécdotas del pasado sobre el campo y rendir homenaje a una cantera de primer nivel.

Entre los asistentes se encontraba el expresidente Anselmo Navarro, figura clave en la historia reciente del club, que estuvo al frente hace tres décadas, así como de varios entrenadores que dejaron huella en el fútbol base y en el primer equipo.

Asistentes

Entre los nombres se encontraba Lico, Bonet o Marcial, que dieron el salto desde la cantera blanquiverde hasta el banquillo del Martínez Valero, y compartieron mesa con históricos formadores como Patricio Soto, Mauri o Tari, pilares en la escuela del club.

El ambiente estuvo marcado por la emoción del reencuentro, pese a que no era la primera vez que se celebraban estas citas informales. Jugadores que defendieron la camiseta del Elche en diferentes etapas, como Díez Guilabert, Félix, Aguilar, Lorenzo Antón, Castroverde, Campello, Antoñín, Peto Fernández o Joaquín, también volvieron a verse las caras en un acto que más que una comida, fue una celebración de la memoria colectiva del club, y más en un año de euforia por la subida a Primera División.

Entre brindis, risas y recuerdos la jornada reflejó el espíritu de compañerismo que siempre caracterizó a la cantera ilicitana.

TEMAS

