Semana Santa en octubre en Elche

Más de un turista se quedó perplejo este sábado en Elche cuando a media tarde, y de camino a la basílica de Santa María, se encontró por sorpresa con una extensa comitiva cargada de pasos de Semana Santa al son de bandas de música y entre incienso. «Pero, ¿cómo puede ser en octubre?» Eran las preguntas que algunos se hacían contemplando la atípica escena.

La explicación era fácil si uno estaba puesto en el ambiente que se viene respirando en los últimos días en la ciudad desde que desembarcaron cerca de 1.400 cofrades de varios puntos de España para asistir al undécimo encuentro nacional de jóvenes de cofradías y hermandades que este 2025 está acogiendo la tierra del Misteri y el Palmeral.

Lo cierto es que uno de los actos más señalados del programa que se diseñó era una procesión extraordinaria conformada por 13 pasos que, en orden, prácticamente recrearon la Pasión de Cristo con el único fin de explicar, a grandes rasgos, cuál es la esencia de la Semana Santa ilicitana.

Digamos que fue cómo darle un dulce al público de lo que no pueden perderse a partir de que el Domingo de Ramos inunde de palmas blancas el centro histórico, como si se tratase de una de esas demostraciones que las ciudades hacen en las ferias de turismo para mostrar en apenas minutos el potencial que tienen en sus términos municipales. Pues en Elche esa demostración, salvando mucho las distancias, estuvo cargada de fe, liturgia y devoción y duró tres horas desde que salió el primer paso y se encerró el último.

Eso sí, hubiera sido imposible aunar las más de 40 imágenes que salen en la Semana de Pasión, con lo que finalmente fueron trece los pasos que participaron, lo que sería prácticamente un tercio del total, pese a que otras cofradías también participaron sacando sus estandartes.

Según explicaron desde el comité organizador del congreso, primeramente las cofradías solicitaron sacar los pasos y después la Junta Mayor dictaminó quienes de las aspirantes cumplían con unas bases y finalmente tenían la suerte de enseñar su idiosincrasia a delegaciones venidas desde Palencia, León hasta Córdoba o Lorca donde hay gran arraigo cofrade. Tras un sondeo se escogieron aquellos pasos más singulares y que tuvieran un alto grado de acabado, porque hay algunos que están en proceso de restauración.

Pas de la Burreta

Así las cosas, fue el Pas de la Burreta el primero en hacerse paso desde la Iglesia de San Juan, desde donde fueron saliendo prácticamente cada diez minutos nueve de los conjuntos escultóricos. Jesús Triunfante lucía igual que en la procesión de las palmas con los detalles artesanales que cubrían el trono y la cuadrilla habitual de costaleros que, en lugar de partir desde el Paseo de la Estación lo hicieron desde este enclave. Tras él apareció la Samaritana portada por 68 costaleras, y además seis jóvenes que cumplían la mayoría de edad cumplieron con su deseo de pasar de la cruz guía a procesionar con el trono sin esperar a la próxima Semana Santa. Con paso firme la Oración en el Huerto, con la imponente palmera plantada, también se llevó la atención de los asistentes porque para una parte de jóvenes cofrades del norte y del sur era la primera vez que veían estas singularidades.

Quienes salían dentro del paso reconocían que han tenido que hacer esfuerzos para organizar esta salida extraordinaria a la hora de cuadrar los horarios, derivar en algunos casos los enseres de las parroquias titulares a las de salida, así como hacer un ejercicio de contención porque tampoco podía lucirse el despliegue habitual, con lo que, por ejemplo, los nazarenos estaban limitados a una veintena por entidad para encajar los tiempos y que pudiera celebrarse a partir de las 23 horas la cena de hermandad en l’Hort del Xocolater.

Más juventud

Pese a todo, la mayoría coincidían en lo positivo de formar parte de un encuentro así por el gran escaparate que suponía, explicaba Yolanda Ródenas, hermana mayor de la Samaritana y vocal de la Junta Mayor que viene participando desde los inicios en los encuentros JOHC y nota que cada año más juventud se anima. Begoña Conesa, una de las encargadas de la banda de esta hermandad también apuntaba a que salir fuera de la fecha habitual también ayuda a visibilizar el trabajo que hacen de cara a futuros contratos musicales.

«Como buenos cofrades y amantes de lo nuestro es muy difícil conocer algo ajeno a tu ciudad y esto te da la oportunidad de hacerlo», manifestaba Álvaro Salan, que venía desde Valladolid y se quedó prendado previamente con las aleluyas que se lanzaron el día antes desde la basílica de Santa María y con lo diferente que es la imaginería de su tierra en comparación con la ilicitana.

Mercedes Mateos, hermana de la cofradía Amor y Sacrificio de Jerez de la Frontera descubrió durante la procesión que había muchos matices andaluces y similitudes con su Semana Santa. «Son tan distintas e iguales a la vez porque comparten sentimiento, devoción, fe y entrega con la que se llega al mismo camino», apuntaba la gaditana.

La tradición local, un híbrido

Entre los participantes también había devotos de localidades próximas como Cristian Cortés, miembro del consejo rector de la Federación de cofradías y hermandades de Crevillent, que defendió que gracias a este tipo de actividades se evidencia que la «Semana Santa en el Levante también es importante, y tenemos que creernos el potencial que tenemos con nuestras particularidades, hay que sacar jugo de lo característico», señalaba este joven que definía las tradiciones de la zona como «un híbrido entre la seriedad castellana y la explosión de Andalucía». El crevillentino, que espera que alguna vez su municipio pueda acoger esta cita, defendía que, más allá del sentido religioso, se abre la puerta con estos foros a conocer realidades artísticas en cuanto a imaginería se refiere.

La procesión, que fue seguida por multitud de personas, tuvo un corto recorrido y discurrió por la rotonda del monumento de Cantó, la Plaça de Baix y las cuatro esquinas donde cada paso fue buscando de nuevo su punto de salida. Gracias a la cita se vieron por primera vez juntas a varias imágenes como el Nazareno, una de las imágenes más antiguas, así como la Santa Mujer Verónica que estrenaba un fajín, La Caída o la Caridad, desde donde definían el día como «histórico» mientras salía el paso acompañado de nazarenos, acólitos y el propio imaginero, Ramón Cuenca, entre la presidencia. El Cristo del Perdón y el de la Agonía, que como novedad llevaba una plantilla mixta de costaleros, fueron los últimos en salir desde San Juan.

El ambiente que se respiraba era como si fuera una completa jornada primaveral de Semana Santa. Mater de Solata fue la primera en hacer su salida desde El Salvador, y desde este templo sagrado fueron sucediéndose la Esperanza, el Cristo del Amor y la Dolorosa para revivir el sentimiento que los ilicitanos muestran cada Viernes Santo en la Trencà del Guió.