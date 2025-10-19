Antonio Pampliega: «En una guerra los periodistas somos la única luz entre tanta oscuridad»

Después de haber pasado 299 días secuestrado por Al Qaeda, ¿cómo se convive con una experiencia tan extrema cuando se apagan los focos y vuelve la vida cotidiana?

Después del secuestro hubo un largo periodo de adaptación de unos cinco meses. Veníamos de una experiencia muy traumática y teníamos que volver a adaptarnos a la rutina diaria, y también a la sociedad de la que formábamos parte antes de aquel secuestro. Realmente el bajón no me vino al volver a España, porque enseguida retomé el trabajo y continué viajando a zonas de conflicto. Fue un regreso activo, aunque con el tiempo comprendí que el verdadero desafío llegó después, cuando se apagaron los focos y publiqué mi libro «En la oscuridad». En ese momento volvió a salir a la palestra todo lo relacionado con mi secuestro. Todos los medios de comunicación de este país, o casi todos ellos, me hicieron entrevistas, me preguntaban una y otra y otra vez sobre lo mismo, y eso dificulta enormemente volver a la normalidad. Tuve que ponerme en manos de profesionales para tratar de curar el trauma y dejar atrás el estrés postraumático, pero lo hice solo. En este país, ningún medio con el que trabajamos nos ofreció apoyo psicológico. El camino fue largo, difícil y solitario, y tuvimos que afrontarlo sin ayuda externa.

A lo largo de su trayectoria ha contado historias desde lugares donde la vida vale muy poco. ¿Qué le impulsa a seguir buscando la verdad en escenarios tan peligrosos?

Lo que me impulsa a seguir es la importancia del periodismo en la sociedad. Dar voz a quienes no la tienen y ser los ojos de quienes no pueden ver lo que ocurre lejos de sus fronteras es una responsabilidad enorme. En una guerra, los periodistas somos la única luz entre tanta oscuridad. Sin nosotros, el mundo no sabría lo que pasa realmente. Por eso sigo yendo a zonas de conflicto, porque creo que sufrir junto a los inocentes sirve para algo, sirve para contar el drama de quienes no pueden contarlo, sirve para que el mundo sepa lo que está ocurriendo en lugares donde la vida humana parece tener poco valor.

Ha pasado de cubrir guerras a presentar un programa en televisión. ¿Cómo ha vivido ese cambio?

La oportunidad llegó en 2018 con «Pasaporte Pampliega». Fue un salto enorme: pasé de ser freelance, prácticamente un paracaidista en muchos lugares sin apoyo detrás, a convertirme en presentador de un programa en prime time, con el respaldo de un grupo como Mediaset. Tener la posibilidad de contar y abrir una pequeña ventana en televisión a nivel nacional de lo que ha sido mi trabajo durante tantos años fue un cambio radical. En 2025 he vuelto con «Territorio Pampliega», centrado ya no en conflictos armados, sino en problemas dentro de España: sicarios aquí en Madrid o en Valencia, problemas con el narcotráfico, con la ocupación de viviendas... Es un reto diferente, pero apasionante. Me ha permitido demostrar que se puede hacer periodismo de investigación riguroso en televisión, con tiempo y dedicación.

En una época dominada por las redes sociales, ¿qué papel le queda al periodismo tradicional?

El periodismo serio debería dejar de basarse tanto en Twitter o Instagram. Si quieres hacer buen periodismo, necesitas tiempo, paciencia y dedicación. Para sentarnos con un sicario, por ejemplo, estuvimos trabajando meses por el contacto. Esto no es «aquí te pillo, aquí te mato»; es un trabajo a fuego lento. Se toca a todas las fuentes, se construye la historia con cuidado y rigor. Ese es el periodismo que sirve, el que investiga y ofrece contexto, no el que se limita a un titular rápido o a una noticia viral. En «Territorio Pampliega» hemos intentado demostrar que se puede hacer periodismo diferente, pero con compromiso, paciencia y tiempo de investigación.

Muchos jóvenes periodistas le citan como referente. ¿Qué consejo les daría?

Que nunca pierdan la ilusión. Esta profesión es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad. Hay que ser perseverante, trabajar muchos años sin recompensa inmediata, y aprender a disfrutar del camino y de cada paso logrado. Cuando por fin consigues contar una gran historia, sientes orgullo por todo lo recorrido. Les diría que crean en lo que hacen, que se lancen a la piscina, que investiguen, que cubran conflictos si es su vocación y que no bajen nunca los brazos.

¿Cree que los medios españoles respaldan suficientemente a los reporteros freelance en zonas de conflicto?

No, y nunca lo han hecho. Somos carne de cañón barata, prescindibles. Nos secuestran porque no podemos pagar escoltas armadas. Los medios nos pagaban entre 300 y 500 euros diarios, mientras los rebeldes pedían 1.200 dólares diarios por seguridad. Llegamos a negociar y era imposible cubrir los costes. Cubrimos guerras sin seguros, chalecos o cascos, y al volver no podíamos pagar psicólogos o psiquiatras porque no teníamos respaldo. Mientras, para cubrir un Mundial mandan a 20 personas. Al final, este tipo de periodismo desaparecerá y será sustituido por inteligencia artificial. Los medios se ahorrarán costes y no harán autocrítica.

Después de todo lo vivido, ¿qué ha aprendido sobre la condición humana?

He visto hasta qué punto puede llegar la maldad del ser humano, sobre todo con personas desvalidas. Uno de mis captores disfrutaba humillándome, golpeándome y simulando ejecuciones. Era la crueldad por la crueldad, sin ningún tipo de empatía. Me preguntaba qué le habrá pasado para odiar tanto a alguien inocente. Me dio pena, más que rabia, ver hasta qué punto el odio y la inquina pueden dominar a una persona.

Este fin de semana participaba en Crevillent en los actos del Premio Juan Antonio Cebrián. ¿Qué significado ha tenido para usted?

Estar en Crevillent participando en el premio, charlando con estudiantes y presentando mi exposición de fotos y mi libro ha sido un auténtico honor. Espero que estas jornadas sirvan para abrir una pequeña ventana a lo que es nuestra profesión. Siempre intentaré llevar el nombre de Crevillent lo más lejos posible porque me une una oportunidad muy importante: hablar libremente y compartir mi trabajo con la gente. n