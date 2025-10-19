El obispo Munilla en Elche: "Vivir bajo el influjo de montañas rusas emocionales condiciona el seguimiento de la fe"

"Es muy típico de nuestro tiempo vivir bajo el influjo de montañas rusas emocionales, tenemos muchos vaivenes y el seguimiento de la fe está condicionada a los estados de ánimo, las ilusiones y desilusones condicionan mi relación con Dios". El Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, cerró este domingo el duodécimo encuentro juvenil nacional de cofradías y hermandades en Elche reprobando que uno de los "riesgos" grandes de la cultura actual es que cueste darse la perseverancia "por el influjo de nuestra flojera", por lo que conminó a los presentes a pedir el "don de la constancia" y dejarse acompañar.

Desunión

Así lo expuso durante la eucaristía en la basílica de Santa María momentos después de lamentar que una de las tentaciones principales que tiene el mundo cofrade en la actual es la "desunión" y las "malas relaciones" que pueden darse y que restan capacidad evangelizadora. De ahí que llamase a la unión "buscando la gloria de Dios", con lo que pidió a los jóvenes cofrades que no cayesen en "la prontitud de ver los defectos de los demás y la dificultad de ver los propios" sin caer en querer ser uno mismo protagonista y ver a los demás como rivales.

Domung

El prelado aprovechó la cita también, coincidiendo con el Domung, jornada mundial dedicada a las misiones, para demandar que se renueve en el país la voluntad misionera. Deandó incluso que los misioneros, que según Munilla han pasado de 14.000 a 6.000 en los últimos años en España, puedan contar con más soporte material: "lo suyo sería que tuviéramos una gran caja común misionera", aseveró.