Una peregrinación juvenil en Elche que busca la unión cofrade

Pasaban las 9.30 horas de este domingo en Elche y el sonido de los tambores resonaba por el centro de la ciudad. Después de la multitudinaria procesión extraordinaria el sábado donde salieron a las calles trece pasos de Semana Santa, este 19 de octubre el duodécimo encuentro nacional de jóvenes de cofradías y hermandades (JOHC) puso el broche con una peregrinación especial con motivo del Año Jubilar por el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.

Domingo de Ramos

La protagonista indiscutible de la cita fue la imagen de María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, patrón de las juventudes cofrades, que procesionó arropada de devotos simulando su salida habitual el Domingo de Ramos por la tarde o en la salida de la procesión general del Viernes Santo, aunque con algunos detalles propios de la ocasión, como candelería especial con el anagrama del encuentro y de las ciudades participantes.

Basílica de Santa María

La nota musical la encabezaron desde la basílica de Santa María más de un centenar de componentes de la banda de cornetas y tambores de la Flagelación de Guardamar del Segura.

Costaleros momentos antes de sacar la imagen de la basílica de Santa María / MATIAS SEGARRA

Arrancando la comitiva se podía apreciar el estandarte con la imagen de San Juan, acompañado de multitud de fieles de distintas poblaciones del país que participaron través de un itinerario de unas dos horas por algunas de las principales vías del centro histórico, como La Fira o Major de la Vila, para regresar al principal templo sagrado de la ciudad.

En la basílica, al mediodía, el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ofició entre cánticos de aleluya la eucaristía de clausura donde también se permitió la indulgencia plenaria.

Conclusiones

Después está prevista la lectura de las conclusiones de lo que han dado de sí estos tres días de divulgación del sentimiento cofrade, y se proclamará después a Zaragoza, la única que presentó candidatura, como la próxima ciudad que acogerá este encuentro nacional en 2026.