Una peregrinación juvenil en Elche que busca la unión cofrade
El encuentro nacional de cofradías y hermandades JOHC pone el broche este domingo con la salida de María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista
Pasaban las 9.30 horas de este domingo en Elche y el sonido de los tambores resonaba por el centro de la ciudad. Después de la multitudinaria procesión extraordinaria el sábado donde salieron a las calles trece pasos de Semana Santa, este 19 de octubre el duodécimo encuentro nacional de jóvenes de cofradías y hermandades (JOHC) puso el broche con una peregrinación especial con motivo del Año Jubilar por el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.
Domingo de Ramos
La protagonista indiscutible de la cita fue la imagen de María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista, patrón de las juventudes cofrades, que procesionó arropada de devotos simulando su salida habitual el Domingo de Ramos por la tarde o en la salida de la procesión general del Viernes Santo, aunque con algunos detalles propios de la ocasión, como candelería especial con el anagrama del encuentro y de las ciudades participantes.
Basílica de Santa María
La nota musical la encabezaron desde la basílica de Santa María más de un centenar de componentes de la banda de cornetas y tambores de la Flagelación de Guardamar del Segura.
Arrancando la comitiva se podía apreciar el estandarte con la imagen de San Juan, acompañado de multitud de fieles de distintas poblaciones del país que participaron través de un itinerario de unas dos horas por algunas de las principales vías del centro histórico, como La Fira o Major de la Vila, para regresar al principal templo sagrado de la ciudad.
En la basílica, al mediodía, el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ofició entre cánticos de aleluya la eucaristía de clausura donde también se permitió la indulgencia plenaria.
Conclusiones
Después está prevista la lectura de las conclusiones de lo que han dado de sí estos tres días de divulgación del sentimiento cofrade, y se proclamará después a Zaragoza, la única que presentó candidatura, como la próxima ciudad que acogerá este encuentro nacional en 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lo tenía todo para vivir de la fama tras ganar 'Gran Hermano'… pero prefirió una vida sencilla en Elche
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- Elche comienza a instalar las 69 cámaras de vídeo del plan de monitorización urbana que arranca este año
- El cibertaque “castiga” a los funcionarios en Elche: el bipartito se escuda en el hackeo para aplazar el pago del plus de productividad
- Arroz con costra gigante por una razón especial este sábado en Elche
- La cámara de la calle La Fira empezará a multar en diciembre tras su integración en el plan Vive Elche
- Una pantalla led que altera la convivencia en El Raval de Elche
- Las botas del alcalde de Elche traen cola: 'No me las puse para hacer postureo