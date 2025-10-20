Infraestructuras
Un ilicitano a Ruz: “¡Estamos cansados de pasturar! ¿Para cuándo el centro social de San Antón?”. Respuesta: “Abrimos el día 28”
Elche abrirá el próximo martes una instalación que el primer edil anunció para finales de 2024 y que los vecinos llevaban muchos años reivindicando
El ambiente de la rueda de prensa que ofrecía este lunes el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en el barrio de San Antón, cambió de tono cuando un vecino interrumpió su intervención para reclamar la apertura del nuevo centro social. “Estamos ya cansados de pasturar… Necesitamos ya el centro social, ¿cuándo se abre?”, preguntó en voz alta un hombre mayor, ante la expectación de los medios. Ruz le respondió de inmediato: “Lo acabamos de decir. El día 28”.
El regidor visitaba la zona para explicar el proceso de demolición de cuatro bloques de viviendas, dentro del plan de renovación urbana del barrio, cuando se produjo el espontáneo intercambio. Que no fue el único, por otra parte. Un vecino que todavía reside en uno de los bloques por derribar también increpó al primer edil, que le pidió unos minutos y después atendió. Este morador tenía problemas con los cortes de calle por las demoliciones.
Apertura el 28 de octubre, un año más tarde de lo previsto
Sobre el centro social. El primer edil confirmó este lunes la apertura del centro social de San Antón-Travalón el próximo martes 28 de octubre, una fecha que supone un retraso de casi un año respecto a la previsión inicial del propio alcalde, que en octubre de 2023 aseguró que el edificio “comenzaría a funcionar antes de finales de 2024”.
Ruz destacó que “esta instalación va a ser muy importante para el entorno de San Antón y Travalón, con el objetivo de ofrecer un nuevo espacio público y de calidad para los vecinos”. El centro, añadió, servirá como punto de encuentro y atención vecinal para una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la ciudad.
Un proyecto de 1,5 millones y 1.100 metros cuadrados
El edificio cuenta con 1.100 metros cuadrados construidos en un solar de 1.600 metros de superficie y una inversión total cercana a 1,5 millones de euros, cofinanciados al 50 % entre los fondos europeos Edusi y el Ayuntamiento de Elche.
Las obras, que comenzaron hace más de dos años, han creado un edificio con salas polivalentes, despachos para asociaciones vecinales, un área de actividades para mayores, zona infantil y espacios administrativos. Con la apertura ya fijada, los vecinos esperan que el nuevo equipamiento ponga fin a años de espera y se convierta en un referente social y comunitario en San Antón.
