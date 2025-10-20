CC OO denuncia que el bipartito de Elche endurece el acceso a las ayudas sociales de los funcionarios

El Ayuntamiento de Elche ha introducido cambios en la gestión de las ayudas sociales destinadas a su personal municipal, lo que ha generado un profundo malestar entre los trabajadores y los sindicatos, según denuncia Comisiones Obreras (CC OO). La Federación de Servicios a la Ciudadanía de este sindicato denuncia que el gobierno local “ha decidido castigar a sus propios trabajadores, recortando derechos y torpedeando un programa de ayudas sociales que nació del diálogo entre los sindicatos y los anteriores gobiernos progresistas”, apunta Francesc Peral, responsable de la formación en Vinalopó-Vega Baja. Recienemente, este sindicato denunció falta de personal.

Estas ayudas, que oscilan entre 120 y 300 euros por persona, se conceden anualmente para cubrir gastos médicos y de bienestar, como tratamientos de odontología, oftalmología, fisioterapia, ortopedia o psicología. Son, según el sindicato, un “pequeño pero importante apoyo” para las familias de los empleados públicos y el resultado de años de negociación colectiva. Sin embargo, este año el Ayuntamiento habría modificado de forma unilateral los criterios y endurecido el procedimiento.

Reducción del plazo y trámites presenciales

La central sindical denuncia que el Consistorio ha recortado casi un mes el plazo de presentación de solicitudes, adelantando la fecha límite y reduciendo el tiempo que los trabajadores tenían para generar gastos médicos. Durante los últimos nueve años, el plazo se mantenía hasta la segunda semana de noviembre, pero en esta ocasión se ha adelantado.

Además, se ha impuesto la presentación presencial de las facturas en Recursos Humanos, con un horario restringido de solo dos horas por la mañana y una por la tarde. CC OO critica que no se hayan habilitado oficinas de la OMAC, que podrían haber atendido a los más de mil empleados públicos que han tenido que acudir personalmente al Ayuntamiento. “Parece que sean ciudadanía de segunda”, lamentan desde la organización sindical.

Comisiones Obreras considera que el cambio en las bases de la convocatoria de la ayuda va en contra de su desarrollo entre los funcionarios de Elche / Áxel Álvarez

Requisitos sin base legal

El sindicato considera aún más grave la exigencia de que las facturas presenten un sello físico del profesional o clínica emisora y que se entreguen los originales para que el Ayuntamiento se los quede. Según la nota sindical, esta medida carece de sustento jurídico. El Reglamento de Facturación (Real Decreto 1619/2012) establece que el sello no es obligatorio siempre que la factura cumpla con los requisitos legales: número, fecha, identificación de emisor y destinatario, descripción del servicio y base imponible.

CC OO advierte de que esta obligación “puede suponer una extralimitación administrativa que deje fuera a centenares de trabajadores”. En palabras de Peral, “un ayuntamiento como el de Elche, que aspira a un nivel de calidad en su dirección, no se puede permitir semejante atropello”.

Estrategia de desgaste y exigencia de rectificación

Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO sostienen que estas decisiones “no son casuales, sino una estrategia deliberada de desgaste y desincentivo”. Según el secretario general comarcal, Francesc Peral, el objetivo sería “ahorrar dinero a costa del cansancio y la desprotección del personal municipal, empujando a muchos empleados y empleadas a desistir de solicitar una ayuda que les corresponde por derecho”.

El alcalde se reunió con los funcionarios del Ayuntamiento de Elche al principio de legislatura en el Gran Teatro / Áxel Álvarez

Mientras el gobierno local “improvisa recortes y busca excusas para justificar su mala gestión económica”, los trabajadores continúan prestando los servicios públicos y enfrentando las consecuencias del reciente ciberataque al Ayuntamiento, subraya el sindicato.

CCOO reclama la rectificación inmediata de los criterios de tramitación, la ampliación del plazo de presentación, la aceptación de facturas digitales y la devolución de todos los originales retenidos indebidamente. Además, exige que durante el período de subsanación se permita corregir los errores provocados por la propia desorganización municipal.

“Porque las ayudas sociales no son un capricho: son un derecho conquistado”, recalca el sindicato. Y añade que “los empleados públicos de Elche no son el problema —son quienes cada día sostienen la ciudad pese a las decisiones erráticas de sus gobernantes”.