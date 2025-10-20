Un "descuido" deja el Hort del Xocolater de Elche hecho unos zorros durante horas

El Hort del Xocolater de Elche ha amanecido este lunes cubierto de restos y suciedad y llevaba así unas cuantas horas. El histórico recinto, situado junto al Parque Municipal y propiedad de la Fundación CAM, tiene actualmente su uso cedido al Ayuntamiento de Elche que, a su vez, lo había dejado para uno de los ágapes del Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC). Este evento, celebrado durante todo el fin de semana, ha reunido en Elche a cerca de 1.500 congresistas. Pues durante buena parte de la mañana de este lunes, el lugar presentó una imagen muy deteriorada, con botellas, vasos y otros desperdicios esparcidos por el suelo.

Un recinto “hecho unos zorros” durante horas

Testigos y vecinos de la zona alertaron del estado del huerto, que se encontraba “hecho unos zorros” durante varias horas. Este periódico ha podido confirmar, tras consultar distintas fuentes, que los responsables de la situación fueron los organizadores del Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.

El Hort del Xocolater presentaba este aspecto esta mañana de lunes / Matías Segarra

Según las fuentes consultadas, la acumulación de residuos se debió a un “despiste con la contratación empresa de limpieza”, según informan desde la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Elche, entidad organizadora del encuentro.

Un malentendido con la empresa contratada

En un principio, los organizadores contrataron a una empresa para realizar la limpieza posterior al evento, pero se trataba de la firma que habitualmente se encarga del mantenimiento de los servicios públicos situados en el huerto, no de la limpieza general del espacio.

El estado de la zona era el que se muestra en las imágenes / Matías Segarra

La empresa, según explican las mismas fuentes, cumplió con su labor habitual, sin ser conscientes los organizadores de que la limpieza del recinto debía encargase a otros responsables. Este malentendido provocó que el Hort del Xocolater permaneciera varias horas en mal estado, generando críticas por parte de vecinos y transeúntes.

Limpieza inmediata y disculpas de los organizadores

Una vez detectado el error, los organizadores lamentaron la situación y actuaron de inmediato para solucionarla. Durante la mañana de este lunes se procedió a la limpieza completa del huerto, quedando el espacio en condiciones normales a mediodía. Desde la Junta Mayor han insistido en que se trató de un “error involuntario” y han querido agradecer la comprensión del Ayuntamiento y de los ilicitanos por las molestias ocasionadas.