Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche por estafar al hombre que cuidaba cuando estaban de vacaciones en Benidorm

Unas vacaciones que acabaron de una forma totalmente distinta a lo que deberían ser unos días de ocio y desconexión para un hombre de 64 años de nacionalidad maltesa que había viajado desde Escocia hasta Benidorm. Todo después de que su cuidador, según denunció, se acabara llevando dos tarjetas y un móvil, y se hiciera una transferencia por 11.000 libras para, posteriormente, tratar de huir con destino a la ciudad escocesa de Edimburgo. Al final, sin embargo, los agentes de la Policía Nacional lo acabaron deteniendo en el aeropuerto de Alicante-Elche, y este mismo lunes estaba previsto que pasara a disposición del juzgado de instrucción de Elche en funciones de guardia por un delito de estafa.

Un policía nacional en el aeropuerto de Alicante-Elche. / Áxel Álvarez

Un año y medio

Al parecer, el arrestado llevaba un año y medio cuidando a la víctima, y viajaron a Benidorm, con la intención de disfrutar de unos días de vacaciones en un hotel de la capital turística de la Costa Blanca. Sin embargo, en la tarde-noche del sábado se debió torcer todo. En torno a las diez de la noche, según declararía el hombre de 64 años, el cuidador llegó en estado ebrio, por lo que optó por ir a darse un paseo. El problema es que, cuando llegó en torno a las doce y media de la madrugada, el personal de seguridad del hotel le informó de que su empleado había pedido un taxi y había dicho que se iba al casino. Al subir a la habitación, la sorpresa debió ser mucho mayor. Explicaría posteriormente a los agentes que se había encontrado con todo el cuarto revuelto, con que la medicación y el material médico había sido lanzado por la ventana, y con que faltaban dos tarjetas de crédito y un teléfono móvil. Además, poco después comprobaría que, desde una de sus cuentas, se había hecho una transferencia de 11.000 euros en beneficio del cuidador.

Policías nacionales en la terminal del aeropuerto de Alicante-Elche. / Áxel Álvarez

Vuelo para el domingo

Fue así como el hombre denunció los hechos ante la Policía Nacional, y se puso la situación en conocimiento de la empresa que había gestionado la estancia del hombre en Benidorm. Una firma que, a la sazón, tiene sucursal en el aeropuerto de Alicante-Elche, y que les comunicó que el cuidador había comprado un billete para volar a Edimburgo el domingo a las once de la mañana y que había pagado en efectivo.

En la cola

Con estos puntos de partida, los agentes, adscritos a la Comisaría de Elche, montaron un dispositivo de vigilancia que les permitió dar con el joven de 27 años cuando se disponía a hacer cola para coger el vuelo con destino a la ciudad escocesa. Durante el arresto, se le intervinieron 405 libras que llevaba en la cartera, y estaba previsto que este lunes pasara a disposición judicial.