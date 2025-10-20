Elche inicia la demolición del primer bloque de San Antón y las obras pueden durar hasta seis meses

Las excavadoras ya trabajan en San Antón. Este lunes han comenzado las obras de demolición del primero de los cuatro bloques de viviendas previstos en el plan de regeneración urbana, un proceso que se prolongará entre cinco y seis meses y que tiene como objetivo reciclar más del 70% de los materiales, tal y como establece la normativa medioambiental vigente.

Se trata del bloque 11, el primero de los edificios que serán derribados dentro del proyecto municipal de renovación integral del barrio, que continúa con los bloques 12, 13 y 14, todos ellos declarados en ruina pero que todavía están pendientes de juicios entre el Consistorio y propietarios. Las obras, adjudicadas a la empresa Heri Berri S.L., suponen una inversión de 749.000 euros y contemplan la eliminación de 284 viviendas y 24 locales comerciales, para dar paso a un nuevo espacio urbano que acogerá entre tres y cuatro torres residenciales con alrededor de 350 a 400 viviendas, según el proyecto urbanístico municipal.

Dos vecinos del barrio de San Antón ante los bloques que está previsto que sean demolidos en unos meses en Elche / Áxel Álvarez

Una demolición controlada y progresiva

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, visitó el inicio de los trabajos junto al concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, y la tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil, además de representantes vecinales. Ruz destacó que “la demolición será progresiva y controlada”, con la retirada previa de cableado y materiales contaminantes antes de proceder al desmontaje estructural.

“No va a ser una demolición rápida”, explicó el alcalde. “Ahora se han eliminado las estructuras eléctricas tanto del 11 como del 14. Luego se irán retirando los elementos, hay que reciclar muchas piezas, y después comenzará la demolición desde arriba hacia abajo, con todo el trabajo de desmontaje. Serán entre cinco y seis meses de obras”.

El proceso responde a criterios de sostenibilidad y seguridad, ya que se desmontarán manualmente aquellos elementos que puedan tener impacto ambiental antes de utilizar maquinaria pesada. “Es desmontar un edificio, no una bola ni una dinamitación”, recalcó Ruz.

El futuro del barrio: más viviendas y un nuevo modelo urbano

Con la desaparición de los bloques antiguos, el Ayuntamiento proyecta la construcción de nuevas torres residenciales de hasta 11 alturas que superarán las 350 viviendas, incrementando la oferta actual y mejorando las condiciones de habitabilidad.

Operarios de la empresa de demoliciones, este lunes por la mañana en el barrio de Elche / Áxel Álvarez

El alcalde recordó que el próximo convenio con la Generalitat Valenciana permitirá levantar un nuevo edificio de 45 viviendas destinado, en un primer momento, a reubicar a los vecinos del bloque 8, que quedaron sin vivienda definitiva. “En los próximos días firmaremos el convenio con el Consell que posibilitará la construcción del edificio de 45 viviendas”, avanzó Ruz. “La Generalitat aporta 2,5 millones de euros, el Ayuntamiento alrededor de 1,3 millones y los vecinos cerca de 2 millones. Es una vergüenza que el Estado esté ausente mientras la Generalitat, el Ayuntamiento y los vecinos sí estamos cumpliendo”.

El primer edil calificó la actuación como un “proyecto de justicia social y dignidad para los vecinos de San Antón”, un barrio que lleva más de una década reclamando la sustitución de los viejos bloques construidos en los años sesenta por viviendas seguras y modernas.

Exigen implicación del Gobierno central

Durante la visita, Ruz insistió en reclamar la participación del Gobierno de España en el proceso de regeneración. “El Estado tiene que estar”, dijo con contundencia. “Es un escándalo y una anomalía que no se haya comprometido económicamente con este barrio, mientras otras administraciones sí lo hacen”. También lamentó que las promesas del Ministerio de Vivienda se hayan quedado “en apoyo moral”, sin concreción presupuestaria. “Nos dieron su apoyo, pero no marcaron ni un euro para Elche. Y en eso, lamentablemente, no mintieron, porque no ha llegado ni un euro”, añadió.

El alcalde de Elche departió con los vecinos de San Antón durante unos minutos tras anunciar el derribo del bloque 11 / Áxel Álvarez

La teniente de alcalde Aurora Rodil respaldó las palabras del alcalde y calificó de “injustificable” la ausencia estatal: “Seguiremos reclamando lo que les corresponde a los ilicitanos que viven aquí y que merecen viviendas dignas”.

Los vecinos piden que el proceso no se detenga

Entre los asistentes se encontraba la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Antón, María de los Ángeles López, quien expresó la emoción del vecindario tras años de espera. “Hoy estamos muy contentos porque después de 12 años por fin empiezan las nuevas demoliciones. Todos los vecinos lo esperábamos y pedimos que esto no pare, porque queda mucha gente viviendo en casas viejas. Queremos viviendas dignas, porque este barrio humilde y trabajador lo merece”.

El propio alcalde respondió que la empresa adjudicataria permanecerá en la zona para continuar con los derribos de manera encadenada, primero el bloque 11, después el 14 y más adelante el 12 y el 13, en función de la resolución de los trámites judiciales pendientes sobre algunas viviendas aún habitadas. “Este bloque está ya totalmente despejado desde el punto de vista jurídico y de la propiedad”, detalló. “El 14 también está avanzado; los 12 y 13 están más atascados por algunos propietarios, pero todo está en marcha”.

La presidenta del barrio aseguró que “hoy estamos muy contentos porque después de 12 años por fin empiezan las nuevas demoliciones" / Áxel Álvarez

Un proyecto de barrio con horizonte de futuro

La regeneración de San Antón, una de las actuaciones urbanas más ambiciosas de Elche, se financia de forma conjunta entre Generalitat, Ayuntamiento y particulares, bajo un modelo de cooperación público-privada que busca reemplazar un entorno degradado por un barrio moderno y sostenible. Ruz recordó que las obras de demolición y construcción no se detendrán y que la próxima semana se inaugurará el nuevo centro sociocultural de San Antón, ubicado a escasos metros, tras años de espera. “Hoy es un paso más para cumplir algo que es de justicia: dar dignidad a este barrio tan querido y de gente trabajadora”, subrayó. “Nuestro trabajo no para. Seguiremos tocando puertas en Madrid para conseguir que el Estado vuelva al barrio de San Antón, que ha desaparecido”.

El alcalde concluyó recordando que los vecinos no están para hacer política, sino para ver avances reales: “Los vecinos son sagrados. No están aquí para que hagamos política con ellos. Quieren hechos, y los hechos se están cumpliendo”.

Con la demolición del bloque 11 en marcha y el futuro edificio de 45 viviendas en licitación, el Ayuntamiento de Elche da un nuevo impulso al renacimiento de San Antón, un barrio que simboliza —en palabras del propio alcalde— “el esfuerzo y la esperanza de la gente buena y trabajadora de esta ciudad”.