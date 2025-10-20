Elche reúne a policías de cinco países para explicar técnicas de detención menos lesivas

El grappling policial, una especialidad que adapta movimientos del combate cuerpo a cuerpo para el trabajo policial, se ha ensayado el pasado fin de semana en la Jefatura Local de Policía de Elche, que ha acogido el I Congreso Internacional, destinado a cuerpos policiales y militares, organizado por la Federación Valenciana de Lucha y Disciplinas Asociadas. De la celebración ha dado cuenta este lunes el Ayuntamiento de Elche.

Una de las sesiones teóricas del Congreso de Grappling en Elche / INFORMACIÓN

El programa incluyó talleres prácticos, principalmente, aunque también ponencias de instructores de instituciones como el IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias), IESPA (Instituto de Emergencias y Salud Pública de Andalucía), AGASP (Academia Gallega de Seguridad Pública) y la Escuela Extremeña de Seguridad Públicas. Asistieron miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales y autonómicas y de seguridad. El Ayuntamiento destaca que se trataba de un "evento pionero en España", al que acudieron más de 200 profesionales de la seguridad pública de distintos cuerpos nacionales y extranjeros. El grappling, recuerdan, "adapta movimientos del combate cuerpo a cuerpo para el trabajo policial con un objetivo claro: controlar situaciones de riesgo sin recurrir a la violencia ni causar lesiones".

Eficacia

Estas técnicas permiten a policías y militares, asegura la nota, "actuar con eficacia, pero también con seguridad, reduciendo los daños tanto para los agentes como para los implicados. Una formación que avanza hacia una intervención más humana, profesional y responsable".

Un momento del congreso celebrado en Elche para policías, militares y vigilantes / INFORMACIÓN

El programa incluyó talleres prácticos y ponencias de instructores y se tuvo la oportunidad de presentar al resto de invitados el sistema OCTOPUS de realidad virtual, desarrollado en la propia Jefatura Local de la Policía de Elche, que ha llamado la atención en numerosos países, pues permite entrenar la toma de decisiones en situaciones críticas y el uso responsable del arma de fuego en entornos simulados. También acudieron los sindicatos de seguridad JUPOL, EUSPEL, USPAC, USPOL y CSIF.