Los empresarios de Elche hacen de mediadores y piden al ministro Óscar Puente que reciba al alcalde

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca (CEDELCO) ha remitido una solicitud formal al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que el ministro Óscar Puente mantenga una reunión con el alcalde, Pablo Ruz, con el fin de abordar una serie de actuaciones consideradas prioritarias para el desarrollo económico y social de la ciudad y su entorno, según ha dado a conocer este lunes a través de un comunicado.

CEDELCO da a entender que ha venido trasladando al Ayuntamiento de Elche, "diversas inquietudes y reivindicaciones que considera urgentes, necesarias e imprescindibles para consolidar el crecimiento económico, mejorar la competitividad del territorio y favorecer el bienestar social", que coincidirían con las expresadas durante estos dos años por el regidor, quien se ha encontrado con una imposibilidad manifiesta de trasladarlas al órgano del que dependen las inversiones, el Ministerio de Transporte, algo de lo que se ha quejado en varias ocasiones Pablo Ruz, culpando al Gobierno y al propio Óscar Puente, de negarse a escuchar a uno de los principales ayuntamientos de España por población.

Ronda Sur

El Círculo de Empresarios recuerda cuáles son las cinco prioridades, aunque alguna de ellas no tenga nada que ver con el Gobierno, caso de la finalización de la Ronda Sur, obra que tiene que acabar la Generalitat Valenciana y el propio Ayuntamiento y que va a paso muy lento por lo que no está previsto que sea una realidad este mandato. Aún y así, CEDELCO recuerda que su finalización, "permitiría una conexión directa entre Alicante, Crevillente y Murcia sin necesidad de atravesar el casco urbano".

La inacabada circunvalación de Elche / Áxel Álvarez

Las otras cuatro obras, que sí dependen directamente del gobierno, son: "Impulsar la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, uno de los aeropuertos con mayor volumen de pasajeros del país; desarrollar una conexión mediante tranvía que una Crevillent, Elche, la Universidad Miguel Hernández, el Parque Empresarial y el aeropuerto; mejorar la conexión de la A-7 con el Parque Empresarial de Elche y Torrellano, así como con su futura ampliación; y modernizar la red viaria de acceso al municipio y promover proyectos estratégicos que contribuyan a la vertebración territorial y al crecimiento económico sostenible de Elche y su comarca.

"Máxima prioridad

CEDELCO considera, dice la nota, "que estas infraestructuras son de máxima prioridad y que su ejecución resulta indispensable para garantizar el futuro desarrollo económico del territorio, la creación de empleo y la mejora del bienestar social". En su escrito, la entidad solicita expresamente al Ministerio que impulse una reunión con el alcalde de Elche “a la mayor brevedad posible” para abordar estos proyectos y explorar líneas de colaboración institucional que permitan avanzar en su ejecución. Asimismo, CEDELCO se pone a disposición del Ministerio para participar en dicho encuentro.

La mejora del ferrocarril es otra de las reivindicaciones empresariales en Elche / Áxel Álvarez

“Estas actuaciones son fundamentales para el presente y el futuro de Elche y su comarca. La colaboración entre administraciones es clave para hacerlas realidad y garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible de nuestro territorio”, señala el presidente de los empresarios, Salvador Pérez. "Con esta iniciativa, CEDELCO reitera su compromiso con el progreso económico y social de Elche y su entorno, apostando por una infraestructura moderna, eficiente y conectada que refuerce la competitividad empresarial y mejore la calidad de vida de la ciudadanía", concluye la nota.