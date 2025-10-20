El encendido de las luces de Navidad en Elche ya tiene fecha... Y se adelanta

Si hay algo que se haya convertido en una seña de identidad para el bipartito de PP y Vox en Elche, con el alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza, eso es la Navidad y, sobre todo, las luces. Basta con recordar que, justo cuando se cumplía su primer año al frente del Ejecutivo local, el propio regidor aseguraba en una entrevista a este periódico que “un error de la oposición es hacer una política de fiscalización cosmética basándose permanentemente en lo superfluo. No he engañado a nadie: todo el mundo sabía cómo era Pablo Ruz y que iba a poner un belén en cada esquina de Elche”. Ahora manteniéndose fiel a esa política por la vía de los hechos, y si no hay un giro de guion en ese sentido, la inauguración de la iluminación de Navidad se adelantará en el calendario en Elche.

Encendido de las luces de Navidad en Elche en 2024. / Pilar Cortés

Una semana antes

Si el año pasado se optó como fecha clave el puente festivo de diciembre, en concreto, el jueves 5 de diciembre, de manera que estuviera operativo al día siguiente, coincidiendo con el día de la Constitución y el fin de semana, en el que se celebraba también La Purísima, en esta ocasión se ha decidido llevar la apertura oficial de las fiestas de Navidad en Elche a una semana antes.

Encendido de las luces de Navidad en Elche /

Black Friday

La elección no es casual, ya que, de este modo, coincidiría con uno de los fines de semana que más gente se concentra en la calle, el del Black Friday o Viernes Negro, que se celebra al día siguiente del cuarto jueves del mes de noviembre, esto es, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y que se caracteriza por encajar en unos días con numerosos descuentos en los comercios, en el arranque de la campaña de las compras de Navidad. Un Black Friday que en esta ocasión es el 28 de noviembre. Así, se trataría de dar también un espaldarazo al comercio del casco urbano, y el día que se baraja hoy por hoy para la inauguración oficial de las luces en Elche es el sábado 29.

En algunas calles

De hecho, en los últimos días ya se ha visto a operarios por las calles instalando la iluminación de Navidad en zonas como Pedro Juan Perpiñán, donde hasta ahora no había decoración navideña, y donde el sábado se estaban habilitando hileras de luces entre los plátanos de sombra que tanto dieron que hablar en julio de 2024, cuando se pusieron en lugar de las palmeras que se arrancaron. Con ello, la Navidad este año llegaría antes a Elche.