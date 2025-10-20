De hablar con la Dama de Elche a reconstruir paisajes medievales: la historia se reinventa con la IA

Imagina que pudieras mantener una conversación con Isabel la Católica, con el dictador Franco o con la mujer que encarnó a la Dama de Elche en época íbera. Aunque suene descabellado, la Inteligencia Artificial, además de haber impactando en la ciencia, en la sanidad o en la economía, también está redescribiendo la forma en la que entendemos la historia. Y es que cada vez más historiadores y docentes están experimentando con esta tecnología para acercar el pasado a nuevas generaciones.

Hasta el punto que los alumnos ya no sólo tienen a su alcance el recurso del libro de texto y los documentales para conocer acerca de los fenicios o los reyes medievales, si no que pueden verlos, escucharlos y hasta interactuar con personajes históricos casi como por arte de magia, aunque detrás haya un sistema de códigos que hacen posible esta conexión.

Abel Soler, doctor en Historia Medieval por la Universidad de Alicante y en Filología Catalana por la Universidad de València, lleva más de treinta años dedicados a la investigación y la divulgación del patrimonio valenciano y a finales de 2023 su trabajo tomó un rumbo inesperado: recrear escenas históricas con herramientas de inteligencia artificial generativa.

El divulgador entiende que al igual que con la revolución industrial se fueron automatizando los telares, ahora la lA automatiza la parte manual de la creatividad, y entiende que es un salto para que aquellos historiadores que, sin tener grandes dotes artísticas en el manejo del dibujo, "pueden construir imágenes históricas con un rigor que antes solo estaba al alcance de los grandes diseñadores".

Ello le permite utilizar sus propios recursos gráficos cuando ofrece conferencias sobre su bagaje histórico, como fue por ejemplo el caso hace unos días en el Ayuntamiento de Cocentaina para departir sobre la transcripción del libro de la Corte de Justicia de 1304.

Recreación hiperrealista de cómo pudo ser la mujer en la que se inspiró el busto de la Dama de Elche / Abel Soler

Sus recreaciones abarcan algunos de los grandes patrimonios de la Comunidad Valenciana, desde la Casa Real de Jaume l en Alzira hasta molinos harineros o los sistemas de regadío islámicos ilicitanos, patrimonio declarado por la Unesco junto al Palmeral que marcó un modelo de construcción de casas y acequias. De igual modo, también ha recreado cómo sería aquella mujer en la que se inspiró la Dama de Elche y en base a todas las investigaciones arqueológicas ha podido emplear la colorimetría y las texturas del ajuar del busto de una forma hiperrealista.

Como gran admirador del drama asuncionista ilicitano, uno de sus propósitos futuros sería también recrear primero en imagen, y después intentarlo en vídeo, cómo eran las representaciones del Misteri d'Elx siglos atrás, porque entiende que hay grandes fondos documentales donde bucear para extraer información clave para ambientar ese contexto.

"La IA es un niño que tiene mucha imaginación"

Cada una de sus creaciones parte, asegura, de una base documental sólida como inventarios, estudios de indumentaria, tratados agrícolas o textos literarios para llegar a un nivel alto de fidelidad para asemejarse lo máximo posible a cómo era esa realidad hace siglos. Es consciente de que la IA se comporta como un niño que tiene mucha imaginación "y hay alucinaciones que se tienen que corregir".

Por eso explica que se trata de un completo proceso de artesanía digital que puede llevar días para que la luz, el color o la textura sean adecuados y cada elemento se sitúe exactamente donde debe ir.

Lenguaje

El historiador entiende que esta herramienta debe considerarse como una aliada en el plano educativo e incluso cree que la irrupción de la IA marca la necesidad de que en la escuela se potencie el dominio del lenguaje porque los motores que utiliza la Inteligencia Artificial están entrenados por especialistas en diferentes lenguas, incluso el valenciano que es la suya materna, de ahí que para que el resultado del contenido generado sea óptimo debe haber una transmisión de información lo más afinada posible.

Recreación de los sistemas de riego tradicionales en Elche / Abel Soler

Julio Candela también ha empleado la tecnología para darle más vida a paisajes en blanco y negro, hasta el punto de darle movimiento a imágenes antiguas de ciudades como Elche, Crevillent o Santa Pola, vídeos que en las redes sociales han llegado a viralizarse. Este ingeniero multimedia y profesor de Geografía e Historia del IES Sixto Marco de Elche ha fusionado sus dos pasiones para crear Habla con la Historia, una plataforma educativa basada en lA que permite a los alumnos interactuar con personajes históricos a través de chatbots. El proyecto lo inició hace cerca de dos años cuando era docente en el instituto Montserrat Roig.

Uno de los chatbot diseñador por el profesor Julio Candela en uno de los institutos de Elche que recrea una conversación con Michael Jackson / Julio Candela

Su motivación le vino al darse cuenta de que al igual que la sociedad ha cambiado en este mundo de las redes sociales, los alumnos también tienen otros ritmos en la enseñanza. "Ya no basta con un libro de texto. Están hiperestimulados, viven con el móvil en la mano. Si queremos despertar su curiosidad, tenemos que encontrar nuevas formas de conectar".

Su primer experimento fue en 2023 cuando diseñó el programa informático por el que los estudiantes podían interactuar a través de la voz con Atila, el caudillo bárbaro que puso sobre las cuerdas al imperio romano. Los alumnos de primero de ESO le preguntaban de todo, desde cómo era su vida en la tribu hasta qué comían los hunos. "Eran preguntas muy humanas, que un manual no plantea. La IA les permitía explorar aspectos cotidianos de la historia y sentirse parte de ella", expone el docente.

Tal fue el éxito del proyecto que en la actualidad ya están integrados en el sistema medio millar de personajes y se ha convertido en una de las plataformas de simulación histórica más populares en español. Los usuarios pueden conversar con personajes desde Cleopatra, Napoleón o Frida Kahlo, e incluso asistir a debates ficticios entre Stalin y Churchill o entre el dictador Franco y la Dama de Elche. "Ver cómo chocan las ideas y los ideales de distintas épocas es muy revelador. Es historia viva", apunta el profesional.

Eso sí, para posibilitar ese grado de realidad Candela tiene que entrenar cada uno de estos chatbot con una investigación previa sobre el personaje, sus creencias y su contexto, todo con tal de lograr que su lenguaje suene natural y coherente, y reconoce que ese proceso lo ha enriquecido mucho a nivel particular. "He aprendido muchísimo investigando para que hablen como hablaban en su tiempo".

La práctica se da en el aula donde el profesor integra estas herramientas dentro de proyectos colaborativos, con lo cual los alumnos entrevistan a personajes, escriben cómics, crean podcasts o pequeños periódicos históricos con la información que reciben.

Por ello entiende que este recurso complementario a la metodología tradicional ayuda para adquirir competencias digitales así como para reforzar los conocimientos. En definitiva, esta tecnología está reconfigurando las formas de divulgar y abre una puerta a posibilidades que hace años serían impensables.