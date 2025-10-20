Arte
Inés Serna Orts pinta un cuadro conmemorativo del Año Jubilar a la Basílica de Santa María de Elche
La artista ilicitana rinde homenaje al 75 aniversario del Dogma de la Asunción con una obra inspirada en el Misteri d’Elx
La pintora ilicitana Inés Serna Orts ha hecho entrega a la Basílica de Santa María de un cuadro conmemorativo con motivo del 75 aniversario del Dogma de la Asunción, una efeméride de gran arraigo en Elche y que este año se celebra con especial significado con el Año Jubilar. La obra fue recibida por el rector del templo, don Vicente Martínez, en un acto cargado de simbolismo que tuvo lugar en la propia basílica.
El cuadro se exhibe desde este fin de semana junto a la Sacristía, en la entrada del templo, donde podrá contemplarse durante los próximos días. El obispo de Orihuela-Alicante, monseñor José Ignacio Munilla, que visitó la ciudad con motivo del Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades, recibió también una copia de la pintura y pudo admirar el original, elaborado por Serna Orts.
Inspiración en la historia y la tradición ilicitana
La obra de Inés Serna rinde tributo al espíritu mariano que impregna la historia de Elche y plasma la esencia del Misteri d’Elx, cuya representación gira en torno a la Asunción de la Virgen María. “El cuadro plasma la esencia del Misteri d’Elx, cuya representación gira sobre la Asunción de la Virgen María”, subrayaba la propia artista.
El trabajo de Serna Orts se suma así al cartel histórico elaborado en 1954, con motivo de la representación extraordinaria de aquel año en homenaje a la proclamación del Dogma de la Asunción en 1950. Ambos carteles —el original de mediados del siglo XX y la nueva creación contemporánea— pueden contemplarse juntos en la basílica, conformando un diálogo artístico entre pasado y presente.
Un gesto de devoción y compromiso cultural
El acto de entrega simbolizaba no solo la devoción personal de la artista por las tradiciones religiosas de su ciudad natal, sino también su compromiso con la difusión cultural y patrimonial de Elche. “Este año se celebra en Elche, y en su Basílica, dicha conmemoración mariana tan arraigada en nuestra ciudad”, destacaba la pintora.
La artista, reconocida por su técnica depurada y su constante búsqueda estética, quiso rendir homenaje al Dogma de la Asunción a través de una composición que combina realismo simbólico y matices de color que evocan la luz mediterránea. El cuadro, de cuidada factura, integra elementos del Misteri, como la Mangrana o la figura de la Virgen, en una escena que conecta arte, fe y tradición local.
Reconocimiento internacional en Roma
Al margen de este gesto con su ciudad, la pintora ilicitana continúa cosechando reconocimientos fuera de nuestras fronteras. Inés Serna ha sido recientemente galardonada en Roma con el Premio a la Pintura Abstracta por su obra Esfumato 2025, presentada en la exposición internacional Leonardo Siglo XXI, celebrada en la Medina Art Gallery.
La muestra, concebida como homenaje al genio Leonardo da Vinci, reunió a artistas contemporáneos de varios países. En ella, Serna Orts destacó con un cuadro en el que reinterpretó la célebre técnica del esfumado de Leonardo mediante una propuesta moderna y conceptual.
El jurado que otorgó el premio estuvo formado por Miguel Ángel Santana, comisario de la exposición; Arch. Palma, ejecutivo de la galería romana; y Vicente Herrero, gestor cultural y galerista. Con este galardón, la creadora ilicitana amplía su extenso palmarés internacional, consolidándose como una de las artistas plásticas más reconocidas del panorama levantino.
