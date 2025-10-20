El PSOE de Elche denuncia recortes en el servicio municipal de salud mental

El PSOE sigue denunciando los recortes en el presupuesto del Ayuntamiento de Elche, si el viernes era Patricia Macià quien cuestionaba la reducción de partidas en Servicios Sociales para "pagar nóminas", este lunes ha sido el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, quien ha denunciado la desaparición de 12.387,50 euros del presupuesto, además de personal, en el Servicio Municipal de Atención y Seguimiento para Personas con Enfermedad Mental Grave (SASEM). “Volvemos a la hipocresía de Pablo Ruz después de que la semana pasada reclamara públicamente, en el Día Mundial de la Salud Mental, más recursos, mientras que en septiembre, vía Junta de Gobierno Local, metía la tijera a un programa del Ayuntamiento esencial para las personas con enfermedad mental y sus familias”, lamentó Valera.

Según el edil, “no se puede reclamar ante la prensa más medios y luego, en el despacho, hacer todo lo contrario; aparte de incoherente, es engañar a la ciudadanía”. El edil socialista ha subrayado que se trata de un servicio básico que debería reforzarse, no reducirse. Por este motivo, ha pedido al equipo de gobierno que no acometa ninguna clase de recorte a dicho servicio municipal, sino al contrario: que le conceda más recursos. “La salud psiquiátrica debe ser una prioridad en las políticas sociales del Consistorio y no reducir su financiación en más de 12.300 euros”, ha agregado Valera.

El concejal Mariano Valera / INFORMACIÓN

Por ello, el portavoz adjunto socialista remarcó que “las palabras deben ir acompañadas de hechos: si de verdad Ruz se preocupa por la salud mental de los ilicitanos, debe demostrarlo reforzando el servicio en lugar de desmantelarlo”.