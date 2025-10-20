El PSOE anuncia una batería de iniciativas para mantener el nombre de centro de salud Ernest Lluch en Elche

El PP no está dispuesto a inaugurar un centro de salud en Elche con el nombre de un exministro socialista, aunque este fuese asesinado por la banda terrorista ETA en Barcelona en 2000 y meses después de significarse como defensor del diálogo y la pacificación en un artículo que, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional cuando se juzgó a sus verdugos, fue determinante para ser elegido como víctima. Hace más de un año que la Generalitat Valenciana suprimió su nombre del proyecto para el nuevo centro de salud del Travalón, que tiene que descongestionar otros como Altabix, algo que no se hizo público, pero que, cuando se conoció la semana pasada, encolerizó a los socialistas que este lunes han anunciado una campaña para rescatar su nombre en un centro de salud en recuerdo de quien también fue un impulsor de la sanidad pública universal en España durante el Gobierno de Felipe González.

La protesta de los socialistas frente al futuro centro de salud del Travalón en Elche / INFORMACIÓN

El PSOE va a llevar este asunto a los cuatro órganos que puede: Ayuntamiento, Diputación, Generalitat y Congreso de los Diputados, en un año que no es baladí, cuando se han organizado actos conmemorativos en el 25 aniversario de su asesinato. “Queremos que en Elche pase lo mismo que en Valencia, donde el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha rectificado y el Centro de Especialidades de Campanar mantendrá el nombre del exministro. El alcalde, Pablo Ruz, y el president deben hacer lo mismo: dejarse de líos y centrarse en reducir las listas de espera para acceder al médico de cabecera, al especialista o a una prueba de diagnóstico”, dijo este lunes el portavoz Héctor Díez, quien recordó que la instalación fue impulsada por el Consell del Govern del Botànic, con Ximo Puig al frente.

"Ruz, y el president deben hacer lo mismo: dejarse de líos y centrarse en reducir las listas de espera para acceder al médico de cabecera, al especialista o a una prueba de diagnóstico", señala Díez, quien solicitará en el pleno que se organicen actos conmemorativos en el 25 aniversario del asesinato del exministro de Sanidad, padre de la sanidad pública universal en España

Al acto también acudió el diputado nacional Alejandro Soler, quien lamentó que “borrar nuestro pasado democrático no es la mejor manera de construir un futuro de convivencia” y calificó de “sectaria” la actitud de Ruz, recalcando que la retirada del nombre de Ernest Lluch supone “borrar la memoria de quien impulsó la Ley General de Sanidad Pública, que garantizó la igualdad de toda la ciudadanía ante la enfermedad”. “Lluch cuenta con el cariño y el reconocimiento de toda la sociedad española, especialmente en el ámbito sanitario. Resulta terrible que el PP pretenda eliminar de la memoria a quienes contribuyeron decisivamente al bienestar general de este país”, afirmó Soler.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, acompañado por el diputado nacional Alejandro Soler y el parlamentario del PSPV-PSOE Ramón Abad, anuncia una ofensiva institucional en Elche, Valencia y Madrid para detener "el revisionismo del PP y de Vox", y pide a Mazón que rectifique como ha hecho con el Centro de Especialidades de Campanar en la capital del Turia

Ramón Abad. Héctor Díez y Aejandro Soler / INFORMACIÓN

Además, el diputado autonómico Ramón Abad denunció que el presidente de la Generalitat “ha mentido al insinuar que la oposición se inventaba bulos sobre la retirada del nombre de Ernest Lluch”. Abad indicó que basta con acercarse a las obras del centro sanitario en Travalón para comprobar cómo el nombre ha desaparecido de los carteles. “Enredo tras enredo, mentira tras mentira, Mazón ya ha demostrado ser un peligro para la sanidad valenciana, para la memoria democrática y para la convivencia”, ha afirmado. Y el diputado autonómico ha avanzado que el PSPV-PSOE presentarán en Les Corts una Proposición No de Ley (PNL) para exigir que las instalaciones mantengan su nombre original. Asimismo, en la Diputación, el concejal Francis Rubio presentará una moción con el mismo objetivo que las iniciativas socialistas en el Consistorio ilicitano, en las Cortes y en el Congreso.