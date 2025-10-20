La UMH recepciona la urbanización y los jardines del edificio Valverde en Elche

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha recepcionado la urbanización y el ajardinamiento exterior e interior del edificio Valverde, una de las infraestructuras más recientes y emblemáticas del campus ilicitano. Estas actuaciones, cuyo coste total ronda los 800.000 euros, suponen un paso decisivo en la culminación del complejo, donde se ultiman las obras del aparcamiento situado en la zona sur.

Con la finalización de la urbanización, a partir de este martes quedará libre el paso entre los edificios Altabix y Altet por el vial central, además de reabrirse el circuito de running que recorre esta parte del campus.

Un equipo del Vicerrectorado de Infraestructuras ha comprobado los últimos detalles en la urbanización exterior del edificio Valverde de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

Un entorno sostenible con diseño biofílico

A la recepción de las obras ha asistido una delegación del Vicerrectorado de Infraestructuras de la UMH, encabezada por el vicerrector Pedro Vicente Quiles, quien ha supervisado los últimos detalles del proyecto.

La urbanización y el ajardinamiento exterior ocupan una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados y han contado con un presupuesto de 650.000 euros. En el interior, el edificio dispone de 27 patios ajardinados con un diseño biofílico, un concepto arquitectónico que busca integrar la naturaleza en los espacios de trabajo para mejorar el bienestar y la productividad de los usuarios. Esta intervención interior ha supuesto una inversión de 150.000 euros adicionales.

Un edificio de referencia para la investigación

El edificio Valverde cuenta con una extensión de 10.000 metros cuadrados y se estructura en dos bloques principales, denominados Bloques A y B, que albergan laboratorios, despachos, aulas, salones de grados y salas de reuniones. Ambos bloques están conectados por un corredor central que facilita el acceso desde las fachadas norte y sur y organiza las circulaciones horizontales de la planta baja para conectar las distintas áreas.

Los jardines se han elaborado a partir de especies resistentes al clima mediterráneo / INFORMACIÓN

El complejo está destinado a la investigación y acoge cuatro departamentos del ámbito de la Ingeniería: Ingeniería de Comunicaciones, Ingeniería de Sistemas y Automática, Ingeniería Mecánica y Energía y el Departamento de Ciencias de los Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica.

Sede del Instituto de Investigación en Ingeniería (I3E)

Además, el edificio Valverde es la sede del Instituto de Investigación en Ingeniería (I3E), un centro puntero que agrupa la actividad investigadora de la UMH en distintas ramas tecnológicas.

Según fuentes de la institución académica, el proyecto “refuerza el compromiso de la Universidad con la sostenibilidad y la excelencia científica”, y permitirá mejorar las condiciones de trabajo y cooperación entre los equipos de investigación.