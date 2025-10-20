La relación de Pedro Salinas y Gabriel Miró con Elche y con el Misteri

Dos autores fundamentales de la literatura española, uno de la Generación del 14, otro de la Generación del 27, posan frente a los muros de la basílica de Santa María de Elche. Uno es Gabriel Miró; el otro, Pedro Salinas. Es 13 de agosto de 1927. Asisten a las representaciones del Misteri de ese año. La fotografía inmortaliza ese momento, pero también sirve de "objeto catalizador" de un ensayo sobre la relación de ambos escritores con la ciudad de Elche, con La Festa y con el resto de atractivos culturales de la capital del Baix Vinalopó. Un trabajo, obra del profesor Antonio Juan Sánchez, tutor en el centro Uned de Elche, profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y que fue redactor de noticias culturales y jefe de Cultura de INFORMACIÓN, que se ha alzado con el Premio de Ensayo Pedro Salinas, tras haber recibido una votación ampliamente mayoritaria por parte del jurado del certamen. El galardón, dotado con 2.000 euros aportados por el Ayuntamiento de Elche, forma parte del proyecto cultural impulsado por la Uned en Elche tras incorporar el nombre de Pedro Salinas a su denominación oficial. Un certamen que cuenta en la dotación y gestión de estos premios no sólo con la colaboración del Ayuntamiento, también con la de la familia del poeta.

La Uned de Elche, en una imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

Una triple relación

El estudio, en este sentido, según indican tanto desde la Uned como desde el Ayuntamiento, centra el interés en la relación de Pedro Salinas con el Mediterráneo y con las tierras del sureste español Lo hace girando en torno a una triple relación que va de lo personal, con 15 veranos en la finca Lo Cruz de El Altet; hasta la emotiva / familiar, por su matrimonio con Margarita Bonmatí, nacida en Santa Pola; sin olvidar la relación poética, por la inspiración en la luz del Mediterráneo. Tanto es así que, según subrayan desde la institución académica, "es una relación, sólidamente argumentada, del poeta con estas tierras, con estancias veraniegas prolongadas desde 1920 hasta 1935". De hecho, según el autor, muy probablemente, buena parte de los poemas incluidos en su libro “La voz a ti debida” (1933) fueron escritos en la finca de El Altet y presenta una clara inspiración luminosa del Mediterráneo en su creación poética.

El estudio parte de esta imagen de Salinas y Miró en Elche captada en 1927 / INFORMACIÓN

El Misteri y la conexión con Gabriel Miró

La investigación también apunta a la "firme vinculación" entre Salinas y el escritor alicantino Gabriel Miró, así como con el Misteri, lo que propició el interés del escritor madrileño por otras tradiciones por su singularidad, como la Nit de l'Albà, pero también por el Palmeral. Asimismo, el trabajo incorpora un episodio de especial relevancia para la historia de La Festa: la creación de la Junta Protectora del Misteri d’Elx, y la decisión de incluir el ensayo general del 13 de agosto para invitar a personalidades de fuera de Elche y que conocieran la importancia del drama asuncionista, para, con ello, en cierto modo, que hicieran de embajadores del Misteri. "Este hecho es de singular relevancia por cuanto fue a partir de este momento cuando se empezó a explotar la vertiente turística del Misteri y a difundirse en el extranjero en países como Alemania, Inglaterra y Francia", indican desde la Uned.

Impulso a la investigación humanística

El Premio de Ensayo Pedro Salinas forma parte de una iniciativa con la que la Uned de Elche busca fomentar la investigación y la creación literaria en el ámbito de las Humanidades. Estos reconocimientos, dotados con 2.000 euros, se enmarcan en la colaboración entre el centro universitario, el Ayuntamiento y la familia del poeta. Por otra parte, en esta edición, la Beca de Investigación en Humanidades ha quedado desierta por decisión del jurado.