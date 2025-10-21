Cultura
Los museos Arqueológico y de Arte Contemporáneo de Elche lanzan su nuevo programa para escolares
Las instalaciones ofrecen talleres y visitas gratuitas de octubre a junio para acercar la historia y el arte local a niños y jóvenes
El Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) y el Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE) han puesto en marcha este martes, 21 de octubre, las actividades didácticas del curso 2025-2026, un programa educativo que tiene como objetivo acercar el patrimonio cultural, histórico y artístico de la ciudad a escolares y asociaciones del municipio.
Un programa adaptado a todas las edades
La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura, propone talleres y visitas guiadas adaptadas a todas las etapas educativas —Infantil, Primaria y Secundaria—, además de actividades específicas para asociaciones y pedanías. Según el Ayuntamiento, el programa busca combinar el aprendizaje con el juego, promoviendo el pensamiento crítico y el respeto por el patrimonio.
Entre las actividades destacan la recreación de una cabaña prehistórica, la creación de mosaicos romanos, los talleres de cerámica ibérica o las simulaciones arqueológicas, propuestas que permiten a los participantes experimentar de forma práctica cómo era la vida en distintas etapas de la historia ilicitana.
Inscripción abierta hasta junio de 2026
El calendario de actividades se desarrollará de octubre de 2025 a junio de 2026, y los centros interesados podrán inscribirse a través del correo electrónico actividadeselche@capsulacultura.es o mediante un formulario online disponible en la web municipal. Las actividades serán gratuitas para los centros escolares de Elche, mientras que los procedentes de otros municipios abonarán un coste simbólico de un euro por alumno.
Fomentar el vínculo con la historia local
La edil de Cultura, Irene Ruiz, destacó la importancia de “hacer partícipe a la ciudadanía y, sobre todo, a los más pequeños de Elche de nuestra historia, nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio artístico”. En este sentido, subrayó que “por ello ponemos en marcha este programa de actividades didácticas dirigido a jóvenes de entre 3 y 14 años en nuestros museos más representativos”.
Con este programa, el MAHE y el MACE refuerzan su papel como espacios educativos y de difusión cultural, promoviendo entre los más jóvenes el conocimiento y la conservación del legado histórico y artístico de Elche.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lo tenía todo para vivir de la fama tras ganar 'Gran Hermano'… pero prefirió una vida sencilla en Elche
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- El cibertaque “castiga” a los funcionarios en Elche: el bipartito se escuda en el hackeo para aplazar el pago del plus de productividad
- Arroz con costra gigante por una razón especial este sábado en Elche
- La cámara de la calle La Fira empezará a multar en diciembre tras su integración en el plan Vive Elche
- Una pantalla led que altera la convivencia en El Raval de Elche
- Las botas del alcalde de Elche traen cola: 'No me las puse para hacer postureo
- El encendido de las luces de Navidad en Elche ya tiene fecha... Y se adelanta