Los museos Arqueológico y de Arte Contemporáneo de Elche lanzan su nuevo programa para escolares

El Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) y el Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE) han puesto en marcha este martes, 21 de octubre, las actividades didácticas del curso 2025-2026, un programa educativo que tiene como objetivo acercar el patrimonio cultural, histórico y artístico de la ciudad a escolares y asociaciones del municipio.

Un programa adaptado a todas las edades

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura, propone talleres y visitas guiadas adaptadas a todas las etapas educativas —Infantil, Primaria y Secundaria—, además de actividades específicas para asociaciones y pedanías. Según el Ayuntamiento, el programa busca combinar el aprendizaje con el juego, promoviendo el pensamiento crítico y el respeto por el patrimonio.

Entre las actividades destacan la recreación de una cabaña prehistórica, la creación de mosaicos romanos, los talleres de cerámica ibérica o las simulaciones arqueológicas, propuestas que permiten a los participantes experimentar de forma práctica cómo era la vida en distintas etapas de la historia ilicitana.

La edil de Cultura Irene Ruiz ha sido la responsable de ofrecer la programación de los museos / INFORMACIÓN

Inscripción abierta hasta junio de 2026

El calendario de actividades se desarrollará de octubre de 2025 a junio de 2026, y los centros interesados podrán inscribirse a través del correo electrónico actividadeselche@capsulacultura.es o mediante un formulario online disponible en la web municipal. Las actividades serán gratuitas para los centros escolares de Elche, mientras que los procedentes de otros municipios abonarán un coste simbólico de un euro por alumno.

Fomentar el vínculo con la historia local

La edil de Cultura, Irene Ruiz, destacó la importancia de “hacer partícipe a la ciudadanía y, sobre todo, a los más pequeños de Elche de nuestra historia, nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio artístico”. En este sentido, subrayó que “por ello ponemos en marcha este programa de actividades didácticas dirigido a jóvenes de entre 3 y 14 años en nuestros museos más representativos”.

Con este programa, el MAHE y el MACE refuerzan su papel como espacios educativos y de difusión cultural, promoviendo entre los más jóvenes el conocimiento y la conservación del legado histórico y artístico de Elche.