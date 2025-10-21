Ultimátum de los afectados por la planta de basuras de Elche: “El olor sigue siendo insoportable”

Los vecinos de los barrios y las pedanías afectadas por los malos olores procedentes de la planta de residuos de Els Cremats han lanzado un nuevo aviso al Consorcio de la Planta de Basuras. A pesar de las medidas anunciadas el pasado mes de febrero —entre ellas el sellado de la balsa de lixiviados, la instalación de sensores para monitorizar los olores y la plantación de arbolado en la zona—, los afectados aseguran que el mal olor persiste y que incluso ha alcanzado algunos puntos del casco urbano durante los meses de verano.

“El verano ha sido fantásticamente terrorífico”, resume el presidente de la Asociación de Vecinos de Altabix y portavoz de la plataforma de afectados, Virgilio López, quien afirma que los vientos han llevado el hedor hasta urbanizaciones como Bonavista o incluso, presuntamente, hasta el centro de Elche, donde algunos vecinos confunden los olores de la planta con los de las alcantarillas.

Las medidas del Consorcio, “insuficientes” según los vecinos

Los representantes vecinales consideran que las actuaciones del Consorcio de la Planta de Basuras “se han quedado cortas” y que el problema podría deberse, a su juicio, a una falta de inversión y a deficiencias estructurales en la propia planta.

“Nos dijeron que la nave donde se separan los residuos tendría doble cerramiento, pero las puertas siguen abiertas. Y la cinta que lleva la fracción orgánica hasta la nave de compostaje continúa al aire libre”, señala el portavoz.

Los vecinos sospechan que este reguero surgido tras las lluvias contiene lixiviados / INFORMACIÓN

Efectos de las lluvias recientes

La situación se habría agravado tras las recientes lluvias, que han provocado que la balsa de lixiviados vuelva a llenarse casi por completo, lo que —según la plataforma— ha reactivado los olores más intensos.

“Nos consta que se ha avanzado algo desde febrero, pero no lo suficiente. El olor sigue siendo insoportable, sobre todo en zonas como la urbanización Buenos Aires, a poco más de un kilómetro de la planta”, denuncian.

Un problema que se arrastra desde los noventa

El presidente de la Asociación de Vecinos de Altabix recuerda que el conflicto se remonta a finales de los años noventa, cuando se aprobó la ubicación de la planta pese a la oposición de los propietarios de los terrenos cercanos. Desde entonces —afirman los vecinos— se han sucedido denuncias y reclamaciones sin que se haya dado una solución definitiva.

“Presuntamente llevamos más de dos décadas respirando lo que no deberíamos. Ni con gobiernos de un signo ni con otro se ha resuelto el problema. Esto no es una cuestión política, es un tema de salud pública”, subraya el portavoz.

Reclaman el cierre temporal del compostaje

La plataforma vecinal solicita ahora que se suspenda temporalmente la fabricación de compost en las instalaciones, hasta que las medidas correctoras prometidas estén plenamente implantadas y en funcionamiento. “En 2002 se cerró la nave de compostaje y los olores desaparecieron. Si entonces fue posible, ahora también puede hacerse. Solo hace falta voluntad e inversión”, concluye el portavoz.

El colectivo espera una nueva reunión con el Consorcio de la Planta de Basuras y la Diputación de Alicante en las próximas semanas, en la que plantearán una hoja de ruta concreta y plazos verificables para poner fin a un problema que —aseguran— lleva más de dos décadas afectando a la calidad de vida de cientos de familias en Elche y su entorno.