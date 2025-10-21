Ciberataque en Elche: Compromís acusa a Ruz de recortar el presupuesto para seguridad informática en 2024

Ocho semanas después del ciberataque sufrido por el Ayuntamiento de Elche, Compromís cree que hay más preguntas pendientes que respuestas dadas por el equipo de gobierno (PP y Vox). Su portavoz, Esther Díez, ha asegurado que entre ellas está saber los motivos por los que se paralizó un contrato en 2024, algo que según ha precisado el edil de Contratación e Innovación, Claudio Guilabert, no es cierto porque la licitación partió del anterior mandato y quedó desierto. En cualquier caso, Díez explicó que "hemos realizado nuevas preguntas sobre el ciberataque sufrido porque queda mucha información por esclarecer, además de que los servicios no se han repuesto en su totalidad y la ciudadanía sigue sin tener claro el alcance de los daños”, explicó la concejala.

Esther Díez, quien preguntó sobre este asunto en el último pleno, aseguró que no quedó satisfecha con la respuesta que le dio el edil de Innovación, Claudio Guilabert, pues le contestó con "generalidades y sin ninguna concreción sobre cómo se estaban realizando las copias de seguridad, cuánto presupuesto se había destinado a ciberseguridad, por qué no se había ejecutado la migración de datos a la nube adjudicada en 2024 y si había garantías de recuperar la información encriptada”. La edil fue más allá y quiere saber, "cuántas copias de seguridad se hacían de manera diaria y en cuántos sitios se alojaban, también queremos saber si se ha concretado ya la forma de compensación a las personas físicas y jurídicas afectadas por el ciberataque, si hay alguna novedad sobre si se van a recuperar los datos sustraídos o qué ocurre con la información de las carpetas compartidas del personal municipal”, dijo.

Punto preocupante

La portavoz municipal destacó que “además, hay un punto especialmente preocupante, que es el hecho de que el 19 de noviembre de 2024 el gobierno de PP y Vox paralizó un contrato licitado en 2023 que servía, entre otras cosas, para monitorizar los servidores las 24 horas de todos los días del año. Queremos saber los motivos que llevaron al desistimiento de este procedimiento que incluía, a su vez, la resolución de incidencias y el asesoramiento técnico", dijo, al tiempo que facilitaba el número del expediente SERV/ABR/2023000055. Según Guilabert, quien aseguró que solo hay que entrar a la Plataforma de Contratación para saber qué ocurrió, la licitación se resolvió al comienzo del mandato, pero el contrato nacía del anterior gobierno, en el que estaban PSOE y Compromís, "quedó desierto, no es lo mismo que desistir", aclaró el edil en referencia a las declaraciones de la portavoz de Compromís.

Una funcionaria, con el ordenador apagado, durante el ciberataque / Áxel Álvarez

Para Esther Díez, “ante un ataque de este calibre, que ha supuesto una modificación presupuestaria de más de 800.000 euros y que sigue afectando de lleno a la vida administrativa de la ciudad, el alcalde, Pablo Ruz, tiene que contestar concretamente a las preguntas y, sobre todo, reconocer si no se estaba trabajando de la manera correcta o se ha dejado de implementar algún protocolo necesario”. Como se recordará, días después del ciberataque el Ayuntamiento se declaró Amber Strict para no tener que dar información sobre lo ocurrido porque se consideraba materia sensible.