Las Clarisas muestra el pasado, presente y futuro del calzado de Elche

El convento de Las Clarisas de Elche se ha convertido desde este martes y hasta el próximo sábado en un punto de encuentro del mundo del calzado, que muestra con orgullo algunos modelos de zapatos, tanto de caballero como de señora, pero también de tiempo libre y por supuesto de niño, de empresas del sector, todas ellas con un reconocido sello de calidad tanto a nivel nacional como internacional. La actividad se enmarca en la segunda edición de la Elche Fashion Shoes, una muestra que se hace coincidir con la Semana del Calzado que tendrá su colofón el próximo domingo con la romería en honor a San Crispín, el patrón de los zapateros.

Asistentes al acto de presentación de la exposición abierta en Clarisas / Áxel Álvarez

El concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, junto a Vicente Pastor, presidente de la Asociación Valenciana de Empresas de Calzado (Avecal), inauguraron esta muestra en la que participan 35 marcas y en la cual se puede ver el documental promocional que se ha confeccionado con ocasión del 150 aniversario de la presencia en la ciudad del sector, de lo que da prueba una de las primeras máquinas de aparar que hubo para el trabajo del zapato. Panama Jack, Pikolinos, Piesanto, Garvalín, 24 Horas, Nordikas, Mustang, Gioseppo, Paredes, Conguitos, Yokono, Pedro Miralles, Exe, Doctor Franklin o Martinelli son solo algunas de las empresas que participan en la exposición que el sábado se trasladará al Hort del Xocolater donde, por la tarde, tendrá lugar a las 20 horas una pasarela del calzado.

El edil Navarro coge una mítica zapatilla de Panama Jack / Áxel Álvarez

Actividades

Vicente Pastor destacó la oportunidad que supone unir en el tiempo "toda una serie de actividades que contribuyen" en favor del calzado. "Tengo la ocasión de destacar el apoyo que hace el Ayuntamiento con este impulso y no solo por una tradición, sino para seguir apoyando e impulsando que el sector siga siendo un motor para la ciudad, para las personas que se dedican a ello, hablando y transmitiendo un mensaje muy positivo de lo que la industria ha sido y de lo que la industria va a ser, de forma que una de esas preocupaciones que tenemos constantemente, que es el relevo generacional, pues vea que la industria del calzado es una oportunidad. Es una oportunidad para el futuro de las personas y del entorno donde vivimos".

El calzado ha cumplido 150 años de presencia en Elche / Áxel Álvarez

El presidente de Avecal resaltó que este de la Semana del Calzado es un proyecto en crecimiento, que se va a ir consolidando para dar idea de importancia para hoy y para el futuro del calzado en la ciudad de Elche". Añadió que "esta es una apuesta de lo que la industria, los industriales, las empresas, los trabajadores, todos los que forman este ecosistema, pueden desarrollar y proyectar como imagen de referencia. Cuando hablamos de España, se habla de la provincia de Alicante, cuando se habla de la provincia de Alicante se habla de Elche. Todo eso se consigue gracias al esfuerzo que aquí, de alguna forma, ejemplifican estas 33 con firmas".

La muestra se puede visitar hasta el sábado / Áxel Álvarez

El concejal añadió que "lo que debemos hacer es fomentar este tipo de actuaciones que dan visibilidad a las marcas ilicitanas y a la ciudad" y destacó que la exposición recoge calzado de todo tipo. “Es emocionante ver como nuestras empresas de calzado se vuelcan y ceden sus creaciones que son la muestra tangible de un sector que sirve de referente e inspiración para el resto de empresas de calzado tanto nacionales como internacionales".