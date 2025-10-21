Inversión
El Consell aprueba los anunciados 200.000 euros para reformar el Convento de la Merced en Elche
El edificio se convertirá en sede permanente de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat dentro del Plan Restaura de patrimonio cultural
El Consell ha aprobado una ayuda directa de 200.000 euros, anunciada recientemente, destinada a la rehabilitación del Convento de la Merced de Elche, un edificio histórico que se transformará en la sede permanente de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat Valenciana. La medida fue acordada por el Pleno del Consell, que ha autorizado la firma de un convenio entre la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y el Ayuntamiento de Elche.
Primer espacio museístico en la provincia de Alicante
Según ha informado la Generalitat, la rehabilitación del inmueble tiene un “especial interés público”, no solo por la protección y recuperación del edificio, sino porque permitirá abrir el primer espacio museístico dependiente de la Generalitat en la provincia de Alicante. Se trata de una actuación que responde a la apuesta del Consell por la vertebración de los espacios culturales, reforzando la presencia institucional en materia de arte y patrimonio.
Tras su rehabilitación y adecuación, el Convento de la Merced podrá albergar actividades culturales de diversa índole, además de servir como punto de encuentro para la difusión del arte contemporáneo. Este proyecto se enmarca dentro del Plan Restaura, una iniciativa autonómica cuyo objetivo es modernizar, conservar y restaurar el patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana.
Un edificio con casi ocho siglos de historia
El antiguo Convento de la Merced, situado junto a la Basílica de Santa María y la Torre de la Calahorra, tiene su origen en 1270, cuando el Infante Don Manuel donó los baños árabes de la ciudad a la orden de La Merced. El conjunto arquitectónico es el resultado de una superposición de épocas y conserva elementos de gran valor patrimonial.
Entre ellos destacan los baños árabes, único vestigio del pasado musulmán de Elche, compuestos por tres naves comunicadas mediante arcos rebajados y cubiertas con bóvedas de cañón perforadas para la iluminación. En una de ellas aún se conservan pinturas al fresco con motivos geométricos en rojo almagra.
La iglesia del convento mantiene restos góticos en el presbiterio, junto a una bóveda estrellada de doble clave datada en 1567, correspondiente al templo tardogótico. En el exterior sobresale la portada renacentista y un óculo de piedra labrada en la fachada sur. El conjunto se completa con dos patios, un claustro barroco, un jardín que fue huerto y un ala de dependencias.
