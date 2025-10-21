Elche abrirá en noviembre el museo del agua en el Molí del Real y ofrecerá rutas guiadas

Elche ultima los trabajos de adecuación del Molí del Real, edificio del siglo XVIII declarado Bien de Relevancia Local, para convertirlo en un museo permanente dedicado al agua. La exposición, denominada “Memoria del Agua”, abrirá sus puertas el próximo mes de noviembre y ofrecerá un recorrido interactivo por el legado hidráulico del municipio, en pleno Parque Municipal.

Un proyecto cultural y educativo con más de 100.000 euros de inversión

El alcalde, Pablo Ruz, acompañado del concejal de Contratación, Claudio Guilabert, ha visitado este martes las instalaciones para comprobar el avance de las obras. “Es un proyecto precioso y necesario en una ciudad como la nuestra, que ha hecho del agua su eje vertebrador sin tenerla”, señaló el primer edil, quien destacó que “el agua, las acequias y todo el sistema de riego forman parte de nuestro patrimonio UNESCO, y esta exposición nos ayudará a entender por qué Elche es Patrimonio de la Humanidad”.

Presentación del proyecto de musealización del Molí del Real que el alcalde de Elche asegura que abrirá sus puertas en noviembre / Áxel Álvarez

La actuación ha sido posible gracias a una subvención de 80.000 euros del Ministerio de Consumo, a la que se suma la inversión de 35.000 euros de Aigües d’Elx en la adecuación del edificio. En total, más de 100.000 euros destinados a recuperar un espacio emblemático que llevaba cinco años cerrado, desde que la Asociación de Bellas Artes lo abandonó.

Tecnología inmersiva y nuevas rutas guiadas

El nuevo museo ofrecerá un recorrido multimedia y didáctico por la ruta del agua en Elche, desde el Pantano hasta la actualidad, con paneles interactivos, animaciones generadas mediante inteligencia artificial y sistemas de videomapping similares a los empleados en la basílica de Santa María. “La exposición hará un recorrido por la ruta del agua en nuestro municipio, mostrando cómo su aprovechamiento ha sido clave para el desarrollo agrícola y urbano de Elche”, explicó Ruz.

El alcalde de Elche visitaba la nueva instalación este martes y destacaba la relación entre la cultura del agua en la ciudad y el Palmeral / Áxel Álvarez

Durante el primer año, las visitas serán gestionadas por una empresa especializada, aunque posteriormente la gestión pasará a ser municipal, como ocurre en otros museos de la ciudad. El museo incluirá además rutas guiadas, actividades educativas y visitas escolares. La Concejalía de Educación notificará la apertura a los centros docentes para incorporar esta nueva oferta didáctica.

Por su parte, Gregorio Alemañ, jefe del Servicio Técnico de Patrimonio Cultural, explicó que ya están disponibles las inscripciones para visitas guiadas gratuitas en la web www.molidelreal.es y que se editará una guía didáctica para centros educativos. También se convocará el concurso de ideas “Elche, Memoria del Agua” para fomentar la innovación en torno a la cultura hídrica.

El Molí Real de Elche cuenta con diferentes espacios para realizar actividade en torno al agua / Áxel Álvarez

La memoria hidráulica del Palmeral y la Acequia Mayor

La exposición abordará la evolución de las acequias, azarbes y conducciones que han permitido la sostenibilidad de los recursos hídricos a lo largo de los siglos. En su preparación han participado técnicos municipales, como Alemañ y la documentalista Ana Álvarez, en colaboración con la Acequia Mayor del Pantano, responsable del riego tradicional del Palmeral.

El proyecto se integra en la red europea URBACT Hydro Heritage Cities, junto a ciudades de Portugal, Bélgica, Serbia, Dinamarca, Italia y Grecia, con el objetivo de proteger y difundir el patrimonio hidráulico común.

Alemañ recordó que Elche “siempre ha adolecido de no tener una exposición permanente sobre su historia del agua” y valoró que el nuevo museo permita cubrir esa laguna histórica / Áxel Álvarez

Alemañ recordó que Elche “siempre ha adolecido de no tener una exposición permanente sobre su historia del agua” y valoró que el nuevo museo permita cubrir esa laguna histórica. Además, subrayó que la propuesta final incorporará recursos como la holografía en 3D para ofrecer una experiencia “muy llamativa”.

De edificio abandonado a enclave patrimonial recuperado

El Molí del Real ha estado años clausurado, lo que derivó en robos y deterioro de la infraestructura. Aigües d’Elx ha acometido la mejora de las dependencias, la iluminación y el sonido, y ha acondicionado el ágora exterior para acoger actos vinculados al proyecto. Las brigadas municipales también han participado en los trabajos eléctricos y de mantenimiento.

Pese al tiempo transcurrido desde su última rehabilitación en los años ochenta, Patrimonio descarta problemas estructurales en el inmueble, aunque sí se han detectado humedades en los zócalos, donde discurre el caudal de la Acequia Mayor.

El alcalde de Elche aseguraba que el edificio está en buen estado a nivel estructural pese a su abandono anterior / Áxel Álvarez

Ruz insistió en que “es un nuevo atractivo turístico y cultural en uno de los espacios más bellos de la ciudad: el Parque Municipal” y destacó que la iniciativa “servirá de herramienta para entender por qué somos lo que somos y por qué la UNESCO se fijó en nosotros”.

El edil de Recursos Hídricos, Juan de Dios Navarro, añadió que el proyecto refuerza la idea de que “el Patrimonio Cultural debe ser una herramienta para la sostenibilidad, la inclusión y la innovación”. Con esta apertura, Elche da un paso más para preservar y divulgar su herencia hidráulica, una seña de identidad que ha marcado su historia urbana y agrícola durante siglos.