La Generalitat recupera tras las lluvias la I Fiesta de la Hispanidad el 24 y 25 de octubre y corrige el nombre de Cantó

Elche celebrará el próximo fin de semana del 24 y 25 de octubre las primeras Fiestas de la Hispanidad de la Comunidad Valenciana, un evento que llega tras su aplazamiento a causa de la alerta naranja y roja por lluvias registrada a comienzos de mes. La cita, organizada por la Concejalía de Participación, se desarrollará en la Plaza Francesc Cantó -la Generalitat la rebautizó como Francés y ahora ya corrige el nombre del guardacostas-, en la avenida de Novelda, y contará con un completo programa de música, folclore y actividades familiares.

Un homenaje a la diversidad cultural

La edil de Participación, Loli Serna, subrayó que “estas fiestas llegan ahora con más ilusión si cabe, como un espacio de encuentro cultural y convivencia, de homenaje a todas las personas hispanas que un día eligieron nuestra tierra para construir su hogar y su futuro”. En ese sentido, destacó el valor de esta primera edición como símbolo de integración y de reconocimiento a la comunidad hispana que reside en Elche.

El programa arrancará el viernes 24, a partir de las 19:30 horas, con el acto de apertura y el pregón a cargo de María Auxiliadora Guilarte Acosta, abogada venezolana y defensora de los derechos de los migrantes. Su elección también levantó la polémica y voces a favor y en contra por su relación con el régimen chavista. La presentación correrá a cargo de Carle Natasha Hernández, y la jornada continuará con una masterclass de salsa, bachata y tango, para concluir con la actuación musical del grupo Combo Alicante.

Programa de las I Fiestas de la Hispanidad que se celebrarán en Elche viernes y sábado 24 y 25 de octubre / INFORMACIÓN

Folclore y música en directo

El sábado 25 de octubre, desde las 12:00 horas, la Plaza Francesc Cantó se llenará de ritmo con el Festival de Folclore Hispano, que contará con la participación de asociaciones de distintos países de Latinoamérica, mostrando la riqueza y la variedad de sus tradiciones. Por la tarde, la Sociedad Musical La Paz ofrecerá un concierto de autores hispanos, seguido del acto institucional de clausura, que contará con la presencia de representantes de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Elche.

El cierre de la programación vendrá de la mano de una sesión de bailes latinos animada por un DJ invitado, que pondrá el broche final a dos jornadas dedicadas a la diversidad, la cultura y la hermandad entre pueblos.

Elche, referente multicultural

Serna destacó que “Elche se convierte este mes en una de las cuatro ciudades de la Comunidad Valenciana que acogen estas fiestas, junto con Alicante, Castellón y Valencia, reforzando el papel de nuestra ciudad como punto de encuentro multicultural”.

El evento, impulsado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche, busca consolidarse en el calendario festivo local y regional como una cita que celebra la convivencia, la integración y el legado común del mundo hispano, poniendo en valor los lazos culturales que unen a miles de ciudadanos de ambos lados del Atlántico.