“Leer juntas también es resistir”: las mujeres del Club de Lectura Casa de la Dona denuncian la suspensión de su actividad en Elche

El colectivo de mujeres que integran el Club de Lectura de Mujeres Casa de la Dona ha hecho pública su preocupación y malestar tras la eliminación del espacio de lectura y encuentro que venían desarrollando desde octubre de 2023, impulsado por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Elche. Este malestar, que las mismas integrantes hicieron público el pasado 17 de septiembre a través de un manifiesto que compartieron en redes sociales, gana aún más peso tras la publicación por parte del Consistorio de una fotografía por el Día de las Mujeres Escritoras en la Biblioteca Central Pedro Ibarra publicada en Instagram, en la que no se hacía alusión a la desaparición de dicho espacio cultural. "Las chicas del club de lectura estaban presentes pero no salen en la foto porque pedimos que no se cierre el club de lectura de Casa de la Dona", relata una mujer en los comentarios. El resto de reacciones a la publicación, de apoyo y reivindicación, siguen la misma línea: "Las lectoras del club de lectura de La Casa de La Dona también estábamos ahí, en silencio, respetando , apoyando a las escritoras y reivindicando que nos devuelvan el espacio que nos han quitado. No entendemos que nos quiten este espacio y hagan esos actos", resume otra mujer.

El origen del principio y del "fin"

“Este club, que nació al amparo de la Casa de la Dona como un taller mensual de lectura y reflexión sobre obras escritas por autoras, era —y sigue siendo— un espacio de crecimiento, aprendizaje y acompañamiento entre mujeres”, señalan en su comunicado, presentado el pasado 8 de octubre en la OMAC.

Según relatan, la suspensión de la actividad se comunicó verbalmente el 10 de septiembre. Tras solicitar una reunión con la concejala de la Mujer, Caridad Martínez, las integrantes fueron informadas de dos motivos considerados “insalvables” por la Concejalía: la falta de una monitora y el bajo número de participantes.

Las mujeres que forman el club de lectura cuestionan esa explicación con una serie de preguntas que condensan su postura: “¿Cuántas mujeres hacen falta para justificar un espacio de reflexión? ¿Cuántas voces deben reunirse para que una actividad cultural sea considerada válida?”

Un espacio de cultura, reflexión y sororidad

El club, que desde su origen ha sido gratuito y abierto a todas las mujeres, se centraba en la lectura de obras escritas por autoras y en el diálogo sobre temas sociales, culturales y emocionales vinculados a la vida de las mujeres. Todo ello con el acompañamiento de las promotoras de igualdad que moderaban los encuentros y que hoy también se han visto afectadas por esta decisión.

“En un momento histórico en el que resulta imprescindible fortalecer la igualdad, el pensamiento crítico y la cultura, se nos priva de un espacio municipal que apenas ocupaba hora y media al mes, pero que representaba mucho más que una simple reunión de lectura”, expresan las firmantes.

Desde su creación, el club ha leído a escritoras de distintas generaciones y países, ha visitado exposiciones y ha mantenido coloquios que —según relatan— fomentaban una mirada “más justa y más humana” sobre el mundo. “La cultura no debería ser una cuestión de rentabilidad ni de cuotas, sino el corazón mismo de una sociedad libre. La lectura, el pensamiento compartido y la palabra entre mujeres son herramientas de transformación que contribuyen al bienestar común y a la construcción de una comunidad más igualitaria”, subraya el comunicado.

"Un retroceso en políticas de igualdad"

Las participantes advierten que la eliminación de este espacio supone “un retroceso en las políticas de igualdad, participación ciudadana y promoción cultural”, pilares que —recuerdan— forman parte de la misión de la Casa de la Dona desde su creación. “Defendemos este espacio como un bien común, una red viva de mujeres que leen, dialogan, se escuchan y se apoyan mutuamente. Queremos que este club siga existiendo porque leer juntas también es resistir”, concluyen.