Montaje contrarreloj de la tramoya baja y últimos ensayos para el Misteri d'Elx

El Misteri d’Elx encara la recta final hacia sus representaciones extraordinarias de otoño con un montaje contrarreloj de la tramoya baja y los últimos ensayos de los cantores. La basílica de Santa María ha vuelto a convertirse en un gran taller donde se ensamblan las piezas que darán vida al Cadafal, el escenario central del drama asuncionista. Este año los trabajos se han iniciado con retraso respecto a lo habitual debido a la celebración del Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC), que utilizó el templo para sus actos principales.

La instalación del Cadafal comenzó este lunes por la tarde en la basílica de Santa María en Elche / Áxel Álvarez

El responsable del montaje, Modesto Blasco Ribera, explica que “el montaje es el mismo que en verano, con la diferencia de que las tribunas ya estaban instaladas desde agosto”. De este modo, los operarios se centran en levantar el Cadafal y el Andador, los dos elementos esenciales sobre los que se desarrolla la representación. “Esperamos dejar las alfombras puestas esta misma tarde y todo listo para los ensayos”, asegura Blasco, quien dirige a un equipo de una decena de montadores.

Precisión milimétrica en un escenario único

Cada jornada de trabajo en Santa María comienza desplazando bancos y despejando el altar para disponer las piezas numeradas que conforman la estructura. Algunas de ellas conservan marcas de hace décadas, testimonio del valor histórico de este engranaje teatral. El montaje requiere un ajuste exacto, ya que el plano horizontal del Cadafal debe soportar el peso de los apóstoles y judíos que intervienen en la escena final.

Los responsables de la instalación del Cadafal para el Misteri d'Elx han trabajado contrarreloj para que puedan realizarse los últimos ensayos en Santa María / Áxel Álvarez

“Este año hemos tenido que correr un poco más, porque el JOHC utilizó Santa María para sus procesiones y celebraciones”, detalla Blasco, quien subraya la dificultad añadida de trabajar con menos margen. En apenas dos tardes, el equipo ha completado la mayor parte del ensamblaje, con un ritmo más intenso que en agosto.

Ensayos limitados y trabajo continuo

Tras montar el Cadafal y el Andador, llega el turno de colocar las sillas y los detalles decorativos. Los cantores apenas disponen de un par de días para ensayar dentro del templo. “Ahora toca dejarlo todo preparado para ellos, aunque no creo que se les haya olvidado desde agosto a octubre”, comenta con humor el responsable de la tramoya baja.

Primeras maderas del montaje del Cadafal, instaladas este lunes por la tarde en la basílica de Santa María en Elche / Áxel Álvarez

La estructura del cielo, instalada en verano, se mantiene intacta, mientras que el resto del conjunto se revisa a fondo antes de las representaciones. Santa María se transforma así en el corazón técnico del Misteri, un espacio donde tradición, fe y esfuerzo manual se entrelazan en cada tabla y cuerda.

Un Misteri especial por el 75º aniversario y el Año Jubilar

Las representaciones extraordinarias de 2025 conmemorarán el 75º aniversario del Dogma de la Asunción de la Virgen María y el Año Jubilar concedido a Elche por la Santa Sede. El calendario incluye funciones con entrada de pago los días 24, 25 y 31 de octubre (a las 21:30 y 20:30 horas), y dos representaciones gratuitas el 1 de noviembre: la Vespra por la mañana, seguida de la procesión del entierro de la Virgen, y la Festa por la tarde, a las 17:00 horas.

El Misteri d’Elx, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, continúa siendo la más genuina seña de identidad de la ciudad, un drama sacro que conjuga arte, devoción y cultura popular. Con el montaje de la tramoya baja y los últimos ensayos en marcha, Elche vuelve a prepararse para revivir la emoción de su fiesta más universal.