Drama asuncionista
Montaje contrarreloj de la tramoya baja y últimos ensayos para el Misteri d'Elx
Santa María se prepara rápidamente, tras el encuentro de Semana Santa, para las representaciones extraordinarias del 75º aniversario del Dogma de la Asunción y el Año Jubilar
El Misteri d’Elx encara la recta final hacia sus representaciones extraordinarias de otoño con un montaje contrarreloj de la tramoya baja y los últimos ensayos de los cantores. La basílica de Santa María ha vuelto a convertirse en un gran taller donde se ensamblan las piezas que darán vida al Cadafal, el escenario central del drama asuncionista. Este año los trabajos se han iniciado con retraso respecto a lo habitual debido a la celebración del Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC), que utilizó el templo para sus actos principales.
El responsable del montaje, Modesto Blasco Ribera, explica que “el montaje es el mismo que en verano, con la diferencia de que las tribunas ya estaban instaladas desde agosto”. De este modo, los operarios se centran en levantar el Cadafal y el Andador, los dos elementos esenciales sobre los que se desarrolla la representación. “Esperamos dejar las alfombras puestas esta misma tarde y todo listo para los ensayos”, asegura Blasco, quien dirige a un equipo de una decena de montadores.
Precisión milimétrica en un escenario único
Cada jornada de trabajo en Santa María comienza desplazando bancos y despejando el altar para disponer las piezas numeradas que conforman la estructura. Algunas de ellas conservan marcas de hace décadas, testimonio del valor histórico de este engranaje teatral. El montaje requiere un ajuste exacto, ya que el plano horizontal del Cadafal debe soportar el peso de los apóstoles y judíos que intervienen en la escena final.
“Este año hemos tenido que correr un poco más, porque el JOHC utilizó Santa María para sus procesiones y celebraciones”, detalla Blasco, quien subraya la dificultad añadida de trabajar con menos margen. En apenas dos tardes, el equipo ha completado la mayor parte del ensamblaje, con un ritmo más intenso que en agosto.
Ensayos limitados y trabajo continuo
Tras montar el Cadafal y el Andador, llega el turno de colocar las sillas y los detalles decorativos. Los cantores apenas disponen de un par de días para ensayar dentro del templo. “Ahora toca dejarlo todo preparado para ellos, aunque no creo que se les haya olvidado desde agosto a octubre”, comenta con humor el responsable de la tramoya baja.
La estructura del cielo, instalada en verano, se mantiene intacta, mientras que el resto del conjunto se revisa a fondo antes de las representaciones. Santa María se transforma así en el corazón técnico del Misteri, un espacio donde tradición, fe y esfuerzo manual se entrelazan en cada tabla y cuerda.
Un Misteri especial por el 75º aniversario y el Año Jubilar
Las representaciones extraordinarias de 2025 conmemorarán el 75º aniversario del Dogma de la Asunción de la Virgen María y el Año Jubilar concedido a Elche por la Santa Sede. El calendario incluye funciones con entrada de pago los días 24, 25 y 31 de octubre (a las 21:30 y 20:30 horas), y dos representaciones gratuitas el 1 de noviembre: la Vespra por la mañana, seguida de la procesión del entierro de la Virgen, y la Festa por la tarde, a las 17:00 horas.
El Misteri d’Elx, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, continúa siendo la más genuina seña de identidad de la ciudad, un drama sacro que conjuga arte, devoción y cultura popular. Con el montaje de la tramoya baja y los últimos ensayos en marcha, Elche vuelve a prepararse para revivir la emoción de su fiesta más universal.
Festival Medieval de Elche
Las representaciones del Misteri coincidirán este año con los eventos del Festival Medieval d’Elx 2025, que ofrece una amplia programación que se extiende durante casi tres semanas. La programación arranca del 21 al 24 de octubre con ¡Gaudeamus! (El Licenciado Vidriera), en la sala La Tramoia, con funciones matinales para estudiantes, además de una representación abierta al público el sábado 25, a las 18 horas. Ese mismo día, el centro histórico se llenará de ambiente con los pasacalles Nomadesh (19:45 h) y el espectáculo celta Samhain (20:00 h), ambos en la Plaça de Baix y sus alrededores.
El 26 de octubre, la Banda Sinfónica de Elche ofrecerá el concierto Ecos de Leyenda en Plaça de Baix a las 12:00 horas, mientras que el Gran Teatro acogerá por la tarde (19:00 h) a los gallegos de Luar Na Lubre con su espectáculo XX Encrucillada. Del 28 al 31 de octubre, el Convento de las Clarisas recibirá la obra Ñaque: del medievo al barroco español, con pases escolares a mediodía. Paralelamente, del 29 al 31, el actor Paco Alberola impartirá un curso de esgrima escénica por las mañanas, de 10 a 13 horas.
El 30 de octubre, la compañía El Vodevil pondrá en escena Guitón Onofre, el pícaro perdido en el Gran Teatro a las 20:30 h, mientras que el 31 de octubre será el turno de Farra, un espectáculo musical galardonado con el Premio Max 2025, también a las 20:30 h. Esa noche culminará con un gran piromusical, Celebratio, el 1 de noviembre a las 21 horas en la Plaza de Traspalacio. El 2 de noviembre será uno de los días más esperados con la reapertura del Patio de Armas del Palacio de Altamira, donde Armonía Danza representará El Poeta Soldado a las 18:00 h; además, ese mismo día volverá Ñaque a las 12:00 h en las Clarisas.
El festival continuará con Ecos de las tres culturas, de Salma Vives y Fernando Depiaggi, el 6 de noviembre a las 20:00 h en las Clarisas, y finalizará el 7 de noviembre con La lengua en pedazos, de Marengo Producciones, en el mismo escenario a las 20:30 h.
