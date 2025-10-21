La modificación 29 del presupuesto garantiza el pago de nóminas en el Ayuntamiento de Elche

Dicen que no hay mejor defensa que un buen ataque y este martes a eso recurrió el concejal de Hacienda de Elche, Francisco Soler, para explicar tres nuevas modificaciones presupuestarias por algo más de 3,4 millones de euros que la semana pasada ya había destapado desde la oposición la concejala socialista Patricia Macià. Al edil no le quedó otra que dar una valoración distinta a los mismos datos, con otra interpretación y encontrando una justificación en el hecho de que la mitad del dinero que se modificaba era culpa de la gestión de "anteriores gobiernos" sin precisar a quién se refería, pero dejando claro que esa herencia y otras, que sumaban 15 millones de euros habían condicionado la gestión del actual gobierno.

Lo más importante, al menos para los trabajadores municipales, fue la número 29, por valor de 1.688.420 euros, que pasa del capítulo II (gasto corriente) al capítulo I (personal). El diario ya publicó en agosto que a comienzos de verano el equipo de gobierno sabía que le faltaban cerca de tres millones para cuadrar las cuentas de las nóminas porque se había disparado la contratación desde la llegada de Ruz a la Alcaldía y hacía falta recortes de varias partidas para poder pagar los sueldos. Además, para llegar a esa cifra ayudarán otros 800.000 euros que se ahorran de la productividad del segundo semestre, que no se abonará en noviembre, como le dijeron los sindicatos, sino en enero porque también se incorpora a ese capítulo I. Igualmente hay contratos que no se han renovado, todo lo cual vendrá a ayudar a completar ese capítulo de gastos para el ejercicio 2025 que se ha incrementado en tres millones de euros. A pesar de ello del contundente dato que dio Soler, el alcalde, Pablo Ruz, viene negando en comparecencias públicas que hubiera problemas para pagar las nóminas, aunque la evidencia, demostrada por su edil dando explicaciones este martes, demuestran la realidad.

La modificación presupuestaria irá ahora al pleno / Áxel Álvarez

Soler admitió que esa modificación 29 “va destinada al pago de refuerzos que se han hecho a lo largo de 2025 en determinadas áreas, complementos específicos y de destino, ante el incremento notable de la actividad municipal. Es algo que los ilicitanos están viendo en la calle, lo que nos ha exigido más personal en algunas concejalías”, justificó el edil. Dijo que esos refuerzos se deben a que se ha incrementado la acción social, la atención al ciudadano para "paliar unos déficits que venían de lejos, las largas listas de espera que había en la Ley de Dependencia, que se han reducido ostensiblemente en los últimos meses (...) Al tener más gente en el Ayuntamiento se ha agilizado mucho más, no ha habido que adelantar tanto dinero, al margen de que la Generalitat también ha acortado los plazos", añadió. En definitiva, justificó que era un gasto en personal pero social.

Partidas sociales

La semana pasada la socialista Macià dio un perfil distinto a dicha modificación al afirmar que el dinero para nóminas se detraía, entre otras, de partidas sociales, lo cual también admitió Soler, pues desaparecen 240.000 euros del contrato de Ayuda a Domicilio, pero aseguró que "no se va a atender menos a los que lo necesiten, sino porque progresivamente este gasto lo ha estado asumiendo la Generalitat, que es quien tiene la competencia en dependencia (...) Para una buena gestión no hace falta llegar a final de año sabiendo desde la Concejalía que no iban a utilizar esos 240.000 euros, por eso lo pasamos al capítulo I, para esos refuerzos que en definitiva han ido para las mismas cuestiones". El bocado más importante de esa modificación 29 del presupuesto destinado al pago de nóminas corre a cargo de Parques y Jardines, con 919.000 euros, que estaban destinados a su externalización. Algo que tampoco preocupa a Soler porque, al fin y al cabo, "esto al final va a entrar en funcionamiento el próximo ejercicio, en 2026, pues vamos a utilizar ese dinero". Nadie aclaró qué pasará hasta entonces con ese mantenimiento.

Dos modificaciones más

La modificación 30 del presupuesto de 2025, que irá al próximo pleno, de 868.000 euros, va destinada a inversión por el ciberataque, dijo el concejal. ¿De dónde saldrá el dinero? Fundamentalmente, del fondo de contingencia (400.000 euros) que "lo teníamos sin tocar "y que, "a estas alturas del año la contingencia importante y grave que hemos tenido es el ciberataque. Lo adecuado era que lo utilizáramos para esto, una parte para solventarlo y otra de inversión para que no vuelva a pasar", explicó y dijo que otros 168.000 euros procedían de inversiones no ejecutadas, "que hemos estudiado con cada concejalía y no se iban a utilizar este ejercicio".

Y la última modificación, la número 31, que es por 860 000 euros va a dos fines distintos. Uno de ellos, de 683.000 euros, para pagar una sentencia, que son los intereses de una expropiación por 3,7 millones en Carrús para un solar que se utiliza como aparcamiento; y la segunda, para el convenio con Suma, que ha asumido la gestión del nuevo recibo de la tasa de basura. Soler defendió con vehemencia la labor del organismo de tributación, "su gestión es mayor, los ingresos son mayores y, en función de los acuerdos y contratos que teníamos con ellos, pues pagamos doscientos y pico mil más con mucho gusto porque eso es fruto de la gestión de los ingresos del Ayuntamiento".

El solar objeto de la expropiación en Elche y de la condena al Ayuntamiento / Antonio Amorós

Sentencia

También se detuvo en la sentencia: "Les voy a dar un dato muy importante. Desde que ha llegado este gobierno municipal aquí hemos pagado más de 6 millones y medio de euros en sentencias de legislaturas anteriores. Y, probablemente, van a llegar más (condenas) que estamos asumiendo como parte de nuestro coste y de este ayuntamiento". Y no pudo volver a referirse al déficit entre ingresos y gastos de 8,5 millones en 2024, un asunto que saca a colación siempre que habla de números, "...y un dato importante, cuando muchas veces siempre hablamos de ese desfase de déficit presupuestario, me gustaría que pusieran en valor los 6 millones y medio de sentencias que no estaban previstas para este gobierno, que no corresponden a este gobierno, sino a legislaturas anteriores. Si a eso le sumamos más de 8 millones de euros de pérdidas en los Edusi (sin citar el pabellón inclusivo), podemos sacar un cálculo que probablemente sorprenda. Y es que incluso el préstamo (15,7 millones), aunque esté sin utilizar, que hemos tenido que solicitar este año, no hubiese tenido ninguna necesidad de no tener estos imprevistos que van apareciendo y que tienen su fundamento en legislaturas anteriores que no nos corresponde", reiteró.