El PSOE denuncia que 4.152 ilicitanas no fueron atendidas en los cribados de cáncer de mama de 2024

Un total de 4.152 ilicitanas no han sido convocadas por la sanidad pública valenciana para realizarse los cribados de cáncer de mama, según ha denunciado este martes en una comparecencia el diputado autonómico del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Ramón Abad, quien ha hecho estas declaraciones acompañado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez. Las mujeres deberían haber sido convocadas a través de los dos hospitales de la localidad -General y Vinalopó-, lo que no se ha hecho y que para los socialistas es una prueba de la “negligente gestión de Carlos Mazón, el peor president de la Generalitat Valenciana en la historia de nuestro autogobierno y del conseller de Sanidad, Marciano Gómez”, a quienes han instado a dimitir.

El parlamentario ilicitano ha obtenido el dato de las cifras oficiales de 2024, que figura en la Memoria de Actividades del Comité Económico y Social (CES), un año en el cual "más de 90.000 mujeres de la Comunidad Valenciana han dejado de ser atendidas en los programas de prevención del cáncer de mama. Una cifra que, solo en la provincia de Alicante, supone más de 20.000 las afectadas. “En el caso de Elche, las 4.152 mujeres que no han sido llamadas están hoy en el desamparo por parte de Mazón y del Partido Popular”, lamentó Abad. El diputado añadió que "detrás de cada cifra hay madres, hijas y mujeres que confían en un sistema sanitario público que todos pagamos con nuestros impuestos” y calificó la situación de “grave irresponsabilidad y falta de empatía”.

El diputado autonómico Ramón Abad, acompañado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, acusa en Elche al jefe del Consell de “una grave irresponsabilidad” que afecta a 90.671 mujeres en toda la Comunitat Valenciana y a 20.980 en la provincia de Alicante

Polémica

Abad recordó que toda la polémica se ha conocido coincidiendo con la conmemoración reciente del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. “Aquí no estamos hablando de farolas o de flores, estamos hablando de un tema grave de salud pública. Esperamos que el alcalde, Pablo Ruz, asuma su responsabilidad y exija al jefe del Consell y a Gómez que se atienda de inmediato a estas 4.152 mujeres”, reclamó.

Imagen de archivo de una mamografía / Quique García/EFE

Dos hospitales

En ese sentido, el diputado socialista insistió en la necesidad de que Mazón y el conseller abandonen sus cargos “por haber permitido una doble sanidad en Elche —un hospital público [el General] y otro de gestión privada [el del Vinalopó]— y por haber dejado sin atender a miles de mujeres que deberían haber sido convocadas para sus revisiones médicas periódicas”. Abad, a ellos y a Ruz les ha pedido “la responsabilidad que le requiere su cargo”. “No podemos consentir que en una sociedad moderna y avanzada, donde los servicios públicos están garantizados por la Constitución, se deje en los hospitales de Elche a 4.152 mujeres sin cribado”, ha manifestado Abad. También recordó que ya está en marcha en la página web del PSPV-PSOE un canal para que las afectadas "puedan denunciar dicha negligencia".