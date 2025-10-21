Soler rechaza pagar productividad en Elche antes de saber si se va a cumplir

El concejal de Hacienda de Elche, Francisco Soler, se pronunció este martes sobre el retraso del pago de la productividad de 2025 a los funcionarios, la última que tendrán si entra en vigor la carrera profesional en 2026, un documento sobre el cual aún no hay acuerdo y que establece un sistema de ascensos y desarrollo de los puestos de trabajo basado en los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. El acuerdo, en cualquier caso, presentaba algunas lagunas porque, aunque en el presupuesto municipal la cifra que aparecía por este concepto era de 1,6 millones de euros anuales (1,4 millones en 2024), que se iban a abonar en julio y noviembre a razón de 800.000 euros cada uno. Sindicatos consultados por el diario aseguran que la promesa municipal era de dos millones de euros.

Funcionarios de la OMAC, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

El aplazamiento hasta enero, pese al descontento generado entre los funcionarios, permitirá liberar esos 800.000 euros para el pago de nóminas, aunque la justificación dada por el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, la semana pasada a este diario fue otra, concretamente culpó del retraso se debía al ciberataque, "muchos departamentos han estado paralizados, y es complicado evaluar el trabajo que se ha hecho en agosto y septiembre", dijo el edil. Pero el concejal Soler, preguntado por esta cuestión, también quiso dar su parecer al tiempo que se preguntó: "¿Sería justo a alguien no pagarle la productividad revisándole los trabajos hasta noviembre cuando tiene dos meses aún para poder llegar a alcanzar ese objetivo?". Para nada citó la cuestión del ciberataque, que sin duda también habrá influido porque la normalidad aún no ha vuelto al Ayuntamiento, pero siguió incidiendo en esta cuestión, "si estamos trabajando por objetivos y esos objetivos hay que evaluarlos, lo normal es esperar a que pase el plazo para poder evaluarlo. Si no, estaríamos haciendo algo injusto para los funcionarios que no hubiesen podido alcanzar sus objetivos. Y si, en cambio, pagamos antes estaríamos haciendo algo de dudosa legalidad". Y cerró su reflexión con esta frase: "pagando un objetivo antes de saber si se va a cumplir, es una cuestión que no me corresponde y que llegará en el momento. Lo que sí que le digo es que no va a haber ningún problema ni va a tener ningún problema ningún funcionario de este Ayuntamiento con el cobro de la productividad. Eso sí que se lo puedo asegurar".

Una funcionaria atiende a una ciudadana en la OMAC de Elche / Áxel Álvarez

Rehabilitación de edificios

Sobre las críticas de la oposición al retraso de la rehabilitación de edificios, Soler sí culpó al ciberataque. "Las ayudas están en los plazos tanto en esta legislatura como la anterior. Es verdad que a principios de agosto se empezaban a resolver y hemos tenido un atraso porque con las vacaciones llegó el ciberataque, nos dejó en negro y tenemos que volver a hacerlo". Para defender la gestión añadió que "lo más importante es que no se ha rebajado nada. Hay ayudas para la rehabilitación de edificios por valor de 700.000 euros. Lo máximo que se había dado en este Ayuntamiento eran 500.000 euros". Soler añadió que las ayudas "estarán en breve, pero han tenido que hacer un esfuerzo nuestros funcionarios por volver a recuperar toda esa información que ya tenían realizada. Además, en el momento que se adjudicaban las ayudas de 2024 estaban previstas las de 2025, que siguen estando previstas e inmediatamente saldrán. En toda la legislatura anterior se dedicaron 900.000 euros. Solamente en dos años estamos hablando de 1.400.000 euros. En 2020 no hubo ayudas. En 2022 no hubo ayudas, porque no las sacó el gobierno que en ese momento estaba aquí en este ayuntamiento. Eso es otro hecho que es una realidad".