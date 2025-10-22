La Casa del Belén de Elche, cerrada desde agosto y muy cerca de su temporada alta

La Casa del Belén de Elche está cerrada desde principios de agosto -con la excepción de la "Noche en Blanco"-. Antes de los días centrales de las pasadas fiestas patronales, el museo clausuró sus puertas sin dar explicaciones. La instalación abrió a finales de 2013 (bajo el gobierno de la popular Mercedes Alonso), con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Elche. La pandemia de 2020 y unas posteriores reformas en 2021 mantuvieron las puertas cerradas varios meses, pero siempre había un motivo. Ahora todo ha ocurrido sin previo aviso y sin motivo público.

Según algunas fuentes conocedoras del asunto, la falta de personal está detrás de un cierre que se prolonga más de lo que en un principio se esperaba. Posiblemente podría deberse, en origen, a las vacaciones del conserje. Pero pasados más de dos meses desde el cierre, todo sigue igual. Fuentes oficiales del gobierno municipal han asegurado que el Ayuntamiento está tratando de sustituir al conserje de la instalación y que en las próximas semanas, unos 15 días, se solucionará.

La primera recreación al entrar a la Casa del Belén de Elche pertenece a la Plaça de Baix y al Ayuntamiento de la ciudad / Áxel Álvarez

El espacio que gestiona la Concejalía de Fiestas está prácticamente ya en temporada alta. No tanto por la proximidad con las fechas navideñas, que también. Los talleres de confección de belenes que ofrece cada año la asociación están muy próximos a comenzar y en estas fechas era costumbre de muchos aficionados acudir a la Casa del Belén para presentar las hojas de inscripción. De hecho, este periódico ha podido comprobar in situ cómo tres mujeres acudían precisamente a informarse sobre el tema esta misma mañana de miércoles.

Falta de personal, según la Asociación Belenista

Fuentes de la Asociación Belenista de Elche, que colabora con el Ayuntamiento en la gestión y mantenimiento del museo, señalan que no han recibido información oficial más allá de una explicación interna sobre la falta de personal. Además, afirman que desconocen cuándo podría volver a abrirse al público.

Pese a que el espacio se encuentra cerrado, la web municipal del Ayuntamiento Elche sigue indicando que la Casa del Belén está abierta al público, con los horarios actualizados y su teléfono de contacto (966 658 204) visibles. Según la información oficial, el espacio situado en Plaça de la Fruita, 31, tiene horario de martes a sábado de 10 a 13 y de 18 a 20 horas, y domingos y festivos de 10 a 13, permaneciendo cerrado los lunes.

Las puertas de la Casa del Belén del Ayuntamiento de Elche permanecen cerradas desde primeros de agosto salvo en la jornada de la Noche en Blanco / Áxel Álvarez

Este desfase entre la información institucional y la realidad del cierre ha generado confusión entre vecinos y visitantes, especialmente en un momento en que se acercan las fechas navideñas, cuando la afluencia de público suele aumentar.

Un recorrido por el arte belenista

La Casa del Belén ofrece habitualmente un recorrido por la historia y la artesanía belenista ilicitana, con entrada gratuita y visitas guiadas previa reserva. En la planta baja, presidida por el repostero con el escudo de la Asociación Belenista de Elche y su banderín, destaca un Belén Monumental ilicitano que representa el Nacimiento de Jesús en la Plaça de Baix, a las puertas del Ayuntamiento, ambientado en los inicios del siglo XX.

También se expone una colección de belenes del mundo, varios dioramas bíblicos y figuras históricas, como las figuras de Olot cedidas por la Parroquia de San José, además de nacimientos procedentes de distintos países y una colección de farolillos en miniatura.

En la primera planta se puede contemplar un Belén Bíblico Monumental, junto a dioramas que reflejan escenas cotidianas del Elche de principios del siglo XX, entre ellas la fabricación de las tradicionales “atxes” o antorchas usadas en la cabalgata de los Reyes Magos.

La segunda planta alberga un belén monumental con figuras de 50 centímetros y una exposición monográfica temporal dedicada al artesano murciano Manuel Nicolás Almansa, reconocido en el ámbito belenista. Con una trayectoria de más de 12 años, la Casa del Belén se ha consolidado como un referente cultural y turístico del casco histórico ilicitano. Su cierre prolongado, sin aviso oficial ni señalización exterior, preocupa a los aficionados al belenismo, que temen que la falta de personal y planificación afecte a la preparación de las próximas celebraciones navideñas.