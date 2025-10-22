Compromís forma un frente común en Elche contra la xenofobia

Sin señalar directamente a Vox o al PP por sus discursos xenófobos, a los que sí se ha referido en algunos plenos, la portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez, se ha reunido este miércoles con miembros del tejido social ilicitano que "realiza una labor fundamental para garantizar los derechos de las personas vulnerables y, en este caso particular, de las personas migrantes" para reclamar políticas públicas "imprescindibles que den viabilidad a su trabajo y el apoyo institucional que precisan ante discursos interesados para criminalizar su labor”, ha explicado la concejala a través de una nota.

Al encuentro acudieron las entidades sociales Elche Acoge, Cáritas, Conciénciate, Intermón Oxfam yToubabs Team. En la reunión, el grupo municipal recogió las propuestas de estos colectivos para "seguir haciendo de Elx la ciudad de acogida que tradicionalmente ha sido, frenar las conductas xenófobas y asegurar la inclusión de las personas que llegan a nuestro municipio", explica en el comunicado. Como se recordará, tanto el alcalde, Pablo Ruz, como ediles de Vox, caso de Samuel Ruiz y Aurora Rodil se han posicionado recientemente contra el reparto de menores emigrantes no acompañados (conocidos como menas), lo que ha sido cuestión de debate en el salón de plenos.

Sensibilización social

Al respecto, la portavoz municipal destacó que “las entidades han subrayado la importancia de trabajar en la sensibilización social para acabar con los mitos falsos que se están generando alrededor de las personas migrantes, cuando la realidad es que tienen especiales dificultades para acceder a los recursos públicos y poder desarrollar una vida digna por los obstáculos que sufren añadidos a su condición de personas vulnerables”. Díez explicó la importancia de que desde la administración se faciliten los procesos administrativos y se tenga especial empatía con la realidad que sufren estas personas en su llegada, además de reivindicar que se amplíen los profesionales de diferentes disciplinas para que, desde el Ayuntamiento, se realice de manera efectiva el acompañamiento a estos nuevos ciudadanos y ciudadanas”, añadió.

Un migrante recogiendo chatarra en el polígono de Carrús, en Elche y otros enseres / Héctor Fuentes

Al mismo tiempo, agradeció "la implicación de estas entidades en la defensa de los valores democráticos y su denuncia de la irresponsabilidad que suponen los discursos de odio hacia las personas migrantes y que simbolizan, en definitiva, atacar la convivencia pacífica de la que nos hemos dotado todos los ilicitanos e ilicitanas siempre, vengan de donde vengan. En este momento es imprescindible recordar que las dificultades que atraviesan muchas personas en nuestro municipio, no tienen su origen en quienes tienen el legítimo derecho de migrar por una vida digna, sino en la falta de prestaciones y políticas públicas que asienten las bases de una sociedad verdaderamente democrática y que no deje a nadie atrás”.