Elche impulsa un programa de acompañamiento a medida para combatir la soledad de los mayores

Dicen que la soledad es una de las grandes enfermedades en crecimiento del siglo XXI que podríamos remediar y no hacemos al punto de cronificarse. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que se ha convertido en factor de riesgo que contribuye a enfermedades físicas y mentales. La falta crónica de relaciones sociales puede provocar inflamación sistémica, un aumento del cortisol (la hormona del estrés) y un impacto negativo en el sistema inmunológico, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, demencia y depresión.

El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Infancia, Familia y Mayores, y junto a la Asamblea Local de Cruz Roja, ha presentado este miércoles un servicio de apoyo y acompañamiento a personas mayores, anunciado hace unos meses, para combatir la soledad no deseada, el denominado Código NES. Una iniciativa pionera a nivel nacional con la que ofrecer acompañamiento, apoyo emocional y social a las personas mayores de 70 años empadronadas en Elche, en situación de soledad no deseada y sin un deterioro cognitivo grave, y que llevará a cabo la entidad Cruz Roja.

Asistentes a la presentación del proyecto Código NES en el Centro de Congresos de Elche / Áxel Álvarez

Cruz Roja aportará personal a la iniciativa municipal para dar mayor calidad de vida a personas que viven solas

El proyecto NES se presentó en una de las salas del Centro de Congresos, con gran protagonismo para la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, quien aseguró que, con este servicio, “se va a concretar un proyecto que empezó como un sueño, pero que ya es una realidad que va a beneficiar a los mayores solos de esta ciudad”. El director de Cruz Roja en Elche, Antonio Ramón Guilabert, explicó que la institución benéfica aportará "un conductor y dos auxiliares, vamos a tener un coordinador experto en esta materia y también a dos técnicos en gerontología y a un técnico en animación sociocultural. Con ese equipo más el apoyo del resto de servicios que tiene la propia Cruz Roja vamos a prestar una labor muy importante".

Cambiar la vida

Rodil recordó que esta es una sociedad envejecida “son muchos los mayores que viven solos y no lo sabemos, por lo que este proyecto puede cambiarles la vida”. El objetivo es trabajar la soledad no deseada de manera proactiva y de intervención, no sólo de forma preventiva como se lleva a cabo a través de los programas de envejecimiento activo que se realizan desde su área. En la presentación se explicó que el servicio comprende actuaciones de acompañamiento que fomenten la interacción social, dentro y fuera del domicilio, y a través de nuevas tecnologías. De esta forma, cada persona va a tener un itinerario individual diseñado a medida, en función de su situación para poder ofrecer actuaciones fuera del domicilio, como rutas en su barrio para facilitar la integración social y fomentar las relaciones sociales.

Aurora Rodil, durante el acto / Áxel Álvarez

Atención telefónica

El servicio contempla transporte adaptado y sistemas salvaescaleras, para garantizar que las barreras arquitectónicas no impidan a nadie participar en las actividades. Además, habrá actuaciones dentro del propio domicilio, a través de visitas programadas, atención telefónica, videollamadas y utilización de dispositivos tecnológicos con pantalla y asistente de voz, que permitirán a las personas usuarias mantenerse conectadas y acompañadas incluso cuando no puedan salir de casa. El alcalde, Pablo Ruz, dijo que el Ayuntamiento “es la administración más cercana, la que mejor puede solucionar los problemas reales de la gente y tiene el deber de ayudar a los más débiles de la sociedad, y entre todos ellos a los mayores, quienes nos han legado lo que somos”.