Elche presenta las tendencias zapateras de 2027: equilibrio entre naturaleza y tecnología

El Centro de Congresos de Elche se convirtió este martes por la noche en el epicentro de la moda y la innovación con la presentación de las tendencias Primavera-Verano 2027, un evento organizado por la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) en colaboración con la consultora internacional Trendstop. Después del último evento de marzo, la jornada contó con la presencia del concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, y fue conducida por Álvaro Sánchez, director general de AEC, quien subrayó la importancia de este tipo de encuentros para la industria del calzado.

Moda, innovación y sostenibilidad

Bajo el lema “Spring Summer 2027 – From concept to commercial success”, la experta en moda Lamia Molato desveló las claves estéticas, materiales y creativas que marcarán el rumbo del sector en los próximos años. Entre las principales propuestas destacan las formas orgánicas esculpidas, el uso de materiales reciclados y bio-basados, y la impresión 3D aplicada a diseños minimalistas fabricados en una sola pieza.

AEC presentó las tendencias de 2027 para el calzado en el centro de congresos de Elche / Áxel Álvarez

En palabras de Álvaro Sánchez, “esta presentación es fundamental para las empresas de componentes, ya que nos permite conocer con antelación hacia dónde se dirigen los gustos, los colores y las texturas que dominarán en 2027. Anticipar estas tendencias no solo nos ayuda a innovar, sino también a que nuestros asociados preparen sus colecciones con una ventaja competitiva clara frente a otros mercados”.

Colores neutros cálidos y terrosos

Durante su intervención, Lamia Molato señaló que “la próxima temporada Primavera-Verano 2027 se define por una búsqueda de equilibrio entre lo natural y lo tecnológico”. La especialista explicó que las paletas cromáticas combinarán neutros cálidos y tonos terrosos con acentos vibrantes, inspirados en la energía digital.

La especialista Lamia Molato presentó las tendencias de la primavera-verano de 2027 en Elche / Áxel Álvarez

“Veremos gamas cromáticas que van desde los neutros cálidos y terrosos hasta acentos vibrantes inspirados en la energía digital, creando contrastes que transmiten serenidad y emoción al mismo tiempo. Los materiales reciclados, las pieles sin tratar y los acabados plastificados convivirán con estructuras modulares y diseños ergonómicos que reinventan la manera en que concebimos el calzado y los complementos”, añadió Molato.

La jornada puso de relieve la apuesta del sector por la sostenibilidad, la digitalización y la creatividad aplicada, fusionando artesanía y tecnología en una visión de futuro en la que el diseño se concibe como un todo integrado.

La jornada de la AEC en Elche puso de manifiesto la apuesta del sector por la sostenibilidad, la digitalización y la creatividad aplicada / Áxel Álvarez

Proyección internacional del diseño ilicitano

El evento forma parte del programa de actividades de AEC destinado a impulsar la innovación y la moda sostenible dentro del sector del calzado, un ámbito clave para la economía y la proyección internacional de Elche. Profesionales, diseñadores y fabricantes asistieron al encuentro para anticiparse a las demandas del mercado global, consolidando a la ciudad como referente en creatividad, investigación de materiales y desarrollo tecnológico.