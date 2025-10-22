Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola

Residentes de una urbanización de Gran Alacant se oponen en bloque a la construcción en su linde de un apartahotel de hasta cuatro estrellas próximo a la zona de parapente de Santa Pola. El proyecto, al que denominan "ecomonstruo" ha llegado a reunir más de 2.500 firmas en el portal digital change.org en las últimas semanas ante lo que entienden que es una obra que ha sido aprobada sin transparencia y que supone riesgos medioambientales y geológicos, además de impactar sobre las viviendas colindantes.

La Comunidad de Propietarios de El Faro, en de la Avenida de Escandinavia, hapromovido varias alegaciones contra este macroproyecto de 22 millones de euros que se implantará en esta misma arteria a la altura del número 61 (entre las urbanizaciones Olivo de Oro/Brisas del Faro y la Urbanización El Faro).

Daños estructurales

Denuncian que hay una "evidente incompatibilidad urbanística" con el barrio y el entorno natural y advierten de que esta construcción, que ya está en su fase inicial con la preparación del terreno, puede ocasionar vibraciones y posibles daños estructurales a las viviendas colinantes, de la misma forma que reprueban que se piensa levantar sobre terreno kárstico inestable, donde se acometerían excavaciones profundas y rellenos de hasta 9 metros.

Los residentes condenan que la promotora ya haya introducido maquinaria en la parcela sin que el Ayuntamiento haya resuelto el total de las alegaciones y sin dar tiempo a los vecinos a realizar un peritaje independiente de sus viviendas para protegerse ante posibles daños que podrían derivar de las obras.

Terrenos en los que está previsto el apartahotel con 95 habitaciones en Santa Pola / INFORMACIÓN

Por ello tildan de "irresponsable" la actuación por "ignorar los derechos de los residentes". Llegan a asegurar que el convenio del uso del suelo en el que se ampara el proyecto está caducado desde 2020 porque hasta la fecha no les consta documentación que valide una supuesta prórroga del contrato, de ahí que le exijan a la Administración local que reconozca expresamente la caducidad del convenio, al tiempo que reclaman la paralización inmediata de las obras hasta resolver las alegaciones.

"Gran Alacant no se opone al desarrollo, pero sí a que se realice de espaldas a los vecinos, sin transparencia, con un convenio caducado y poniendo en riesgo el barrio, el paisaje y la seguridad de todos, apunta Lidia Honrado, creadora de la petición en la citada plataforma.

Reacciones

Si bien, desde el Ayuntamiento defienden que la empresa tiene en orden la licencia para realizar el movimiento de tierras y que parala construcción del hotel y la zona residencial aparejada también cuentan con el informe favorable de la licencia urbanística, mientras que la promotora estaba, al menos hasta hace semanas, a expensas de obtener la licencia medioambiental. A nivel municipal trasladan que esta parcela urbana está prevista en el Convenio del Plan Especial de Gran Alacant de 1975, que está incluido también en el Plan General de Ordenación Urbana de 2008, y sostienen que desde hace medio siglo es legal construir en este enclave.

De igual modo, manifiestan que "los vecinos son conocedores de todo el proceso y de la fase en la que está la obra, que es solo el movimiento de tierras, porque se les notificó como colindantes e interesados. Han podido ver el expediente y han hecho sus alegaciones, y el Ayuntamiento las está contestando".

En el acuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento la promotora se comprometió a obtener inicialmente la licencia para la parcela 2.7H, que es de uso hotelero, antes que la 2.7R que es residencial, que no se aprobaría hasta la revisión final del plan, con lo que las obras iniciales serían las del hospedaje.

En oposición al modus operandi, desde el servicio jurídico de las urbanizaciones afectadas sostienen, de entrada, que el Ayuntamiento notificó el pasado 12 de agosto acerca de la posibilidad de alegar y que sólo se dieron diez días "cuando la ley dice de 10 a 30".

Dos décadas después

El citado convenio urbanístico data de 2005 y terminó recalificándose el terreno, recibiendo el Ayuntamiento en contraprestación 2,3 millones por la operación por la que se dividió dos tercios del solar como residencial y un tercio para implantar una actividad hotelera. Los afectados manifiestan que la entrada en vigor en 2016 de una nueva legislación nacional marcaba cuatro años de límite para la caducidad a aquellos convenios sin plazo establecido, con lo que siguiendo este principio en octubre de 2020 venció el plazo, según los propietarios, que insisten en que no hay constancia de ningún acuerdo de prórroga, por lo que entienden que a ojos de la ley está caducado "y todo lo que se ha hecho hasta entonces es nulo".

Reprueban en varios escritos remitidos al Consistorio que también está caducado el Programa de Actuación Aislada aprobado por pleno en julio de 2018. De igual modo, explican que también cambia el enfoque inicial del proyecto que se presentó en el programa de actuación integrada, cuando se hacía referencia a un hotel más próximo a la carretera. Insisten en que la actualización establece una edificación que pasa de 0.7 a 1.2, que se traduce en que serán cuatro plantas y una altura de unos 14 metros con capacidad para un centenar de apartamentos con terraza que estarán más cerca al acantilado. Alertan, también, de la posibilidad de que se instale una piscina en la zona de retranqueo al cantil, lo que ven del todo inviable.

Más tráfico

En otro orden de cosas, trasladan que con esta infraestructura aumentará no sólo la presión urbanística si no el tráfico en la zona más norte del barrio santapolero, además de impactar en el paisaje. Los residentes también temen que se pueda ver afectado el vuelo con parapente, que es reclamo turístico, aunque desde este sector explican que por lo que se les ha explicado este macroproyecto no afectaría a las zonas habilitadas de vuelo ya que incluso el club que explota el enclave tiene previsto acometer una puesta a punto del entorno para mejorar la experiencia y la seguridad de los socios.