La III edición del PechaKucha reúne talento joven de toda la provincia en la UMH de Elche

La creatividad estudiantil vuelve a tener cita este 31 de octubre en el Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, donde se celebrará la III edición del PechaKucha, un evento que reunirá 25 proyectos innovadores desarrollados por alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de varios municipios de la provincia. La cita, que se desarrollará en horario matinal, ha completado su aforo tanto de público como de participantes.

Participación récord de centros educativos

En esta edición, patrocinada por la UMH, participan centros de Elche, Alicante, Crevillent, Orihuela y Novelda. Entre ellos figuran San José de Calasanz, IES Severo Ochoa, CIPFP La Torreta, IES La Mola (Novelda), Salesianos San José Artesano, IES Pedro Ibarra, Colegio Santa María-Jesuitinas, La Devesa School, IES Montserrat Roig, IES Maciá Abela (Crevillent), Nuestra Señora del Carmen Elche, CFP Lope de Vega, Seminario Diocesano San Miguel (Orihuela) y Newton College.

Grupo de alumnos vencedores en la anterior edición del Pechakucha que se celebra en la UMH de Elche con el organizador del evento / INFORMACIÓN

En total, los centros han inscrito cerca de 600 estudiantes, lo que supondrá llenar por primera vez el Aula Magna de la UMH, ya que las dos primeras ediciones se celebraron en el Centro de Congresos de Elche. El concurso se divide en dos categorías: una para alumnos de 14 a 17 años y otra para mayores de 18, en la que los estudiantes de Formación Profesional podrán participar sin límite de edad.

Evaluación y premios

Los proyectos se presentarán bajo la modalidad 20x20, es decir, 20 diapositivas y 20 segundos de exposición por cada una. “Solo se podrán emplear 20 diapositivas y una defensa oral de 20 segundos en cada una de ellas. Los proyectos podrán ser defendidos por un mínimo de tres componentes y un máximo de 10”, explica Miguel Molina, docente y propietario de la marca PechaKucha en España, además de organizador del evento.

Edición anterior del Pechakucha que llenó el centro de congresos Ciudad de Elche / INFORMACIÓN

Un jurado multidisciplinar, encabezado por María José Aranda, responsable de Comunicación de la Jefatura de la Policía Local de Elche, evaluará las propuestas. Los cinco mejores proyectos recibirán un trofeo y se realizarán sorteos entre los asistentes gracias a firmas colaboradoras como El Corte Inglés, CreviNet, PubliAnton, Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Elche, Jefatura de Policía, Agencia Arrova y Cafetería Royal. Según Molina, el PechaKucha busca que los jóvenes aprendan a defender ideas con impacto social, abarcando ámbitos como el deporte, la tecnología o la innovación educativa. “Es una manera de forzar a nuestros jóvenes a trabajar varios aspectos personales que les puede venir muy bien en un futuro como es la motivación, la oratoria, el sentido crítico o el trabajo en equipo”, señala.

Expansión del proyecto y nuevo libro

El organizador ha adelantado que esta actividad “ayuda a nuestros estudiantes a mejorar sus técnicas de exposición pública” y que espera expandir el formato a otros puntos de la geografía española. Además, Miguel Molina ultima su tercer libro, que recopilará las mejores entrevistas de su programa de radio en la UMH, Liderazgo (2014-2025). La obra contará con un prólogo del reconocido chef José Andrés y será publicada por la editorial Tirant lo Blanch a mediados de 2026. Entre los entrevistados destacan figuras como José Ángel Abad (Antena 3 EE UU), Rubén Amón (Onda Cero y El Hormiguero), el empresario Carlos Slim, el expresidente chileno Ricardo Lagos, Adolfo Suárez Illana, la embajadora de Ecuador en España Wilma Andrade, o el consultor político Xavier Domínguez (Todo es Mentira, de Risto Mejide). Con esta nueva edición, el PechaKucha Elche se consolida como una de las iniciativas educativas más participativas e innovadoras de la provincia, fomentando el espíritu emprendedor y las habilidades comunicativas entre los estudiantes.