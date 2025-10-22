Tradición
Los talleres de palma blanca abren las inscripciones en Elche
Los cursos gratuitos se celebrarán en el Museo del Palmeral entre el 4 de noviembre y el 30 de abril
El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Cultura, ha abierto el periodo de inscripción para los talleres de artesanía de la palma blanca 2025-2026, una actividad destinada a preservar y transmitir una de las tradiciones más emblemáticas del municipio.
Inscripciones presenciales hasta el 30 de octubre
El plazo para apuntarse comienza este jueves, 23 de octubre, y permanecerá abierto hasta el día 30 del mismo mes. Las personas interesadas podrán inscribirse de manera gratuita rellenando un impreso en la Concejalía de Cultura, situada en la calle Sor Josefa Alcorta, número 1. Desde el área municipal destacan que estos talleres “facilitan el aprendizaje en un entorno natural de las habilidades para el manejo de la palma blanca con la finalidad de que la práctica perviva en el tiempo”.
Dos modalidades: iniciación y perfeccionamiento
El programa ofrece dos modalidades formativas: un taller de iniciación y un curso de perfeccionamiento, ambos con una duración total de 276 horas lectivas y que se impartirán en el Museo del Palmeral. Las clases se desarrollarán entre el 4 de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026. El taller de iniciación está orientado a personas sin experiencia previa que deseen aprender las técnicas básicas del trenzado y trabajo con la palma. Su horario será de 9 a 13 horas, los martes, miércoles y viernes.
Por su parte, el curso de perfeccionamiento está dirigido a quienes ya poseen conocimientos básicos en la materia o hayan participado en anteriores ediciones. En este caso, el horario será de martes a viernes, de 16.30 a 19.30 horas.
Plazas limitadas y criterios de admisión
Cada grupo contará con un máximo de 15 participantes, que serán admitidos por orden de presentación de la solicitud en el taller correspondiente. Los seleccionados recibirán el 31 de octubre, bien por teléfono o correo electrónico, la confirmación de su plaza. Los talleres de palma blanca se han convertido en una iniciativa clave para conservar el patrimonio cultural ilicitano, reconocido por su vinculación con el Domingo de Ramos y con el Palmeral histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
De este modo, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por fomentar la artesanía tradicional y acercar este legado a nuevas generaciones, combinando aprendizaje práctico, cultura y sostenibilidad en un entorno único como el Museo del Palmeral.
