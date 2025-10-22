Las instalaciones deportivas en Elche: de la entrada libre a las piscinas por la falta de personal a la externalización de los servicios

Una de las áreas tradicionalmente más complicadas desde el punto de vista de los recursos humanos en el Ayuntamiento de Elche es Deportes. Entre otras cosas, por la cantidad de instalaciones que se gestionan desde este departamento municipal, y por la cifra de usuarios y usuarias que, diariamente, pasan por ahí. Una dificultad que, en los últimos tiempos, se ha elevado por los problemas de falta de personal que se han venido encontrando, por bajas médicas o por contratos que no se renuevan. Tanto es así que, a principios de este mes, los propios empleados municipales denunciaban el caos y el deterioro de los servicios públicos por la falta de plantilla, mientras que el bipartito de PP y Vox confiaba en que las bajas -hasta 16- se fueran cubriendo y en que tuviera efectos el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que, a la sazón, empezaba metiendo mano en Deportes, con la idea de seguir después por otras áreas. Un plan que abre la puerta en este caso a la externalización de servicios, tanto por lo que respecta a las labores de socorrismo en las piscinas cubiertas -ahora sólo están gestionadas por empresas la mitad-, como por lo que hace a los auxiliares de instalaciones deportivas en horario de tardes y fines de semana, lo que ha encendido los ánimos entre una parte de la plantilla y, sobre todo, entre CC OO y Sindicato Independiente-USO. Los sindicatos, de hecho, dejan claro que, de seguir en estos términos, votarán en contra de este plan por la “privatización” de servicios, mientras que desde el Ejecutivo local ponen el acento en que de lo que se trata es de optimizar recursos. Hasta el extremo de que, en el documento, se deja claro que con esta hoja de ruta se ahorrarían 1,2 millones de euros en cinco años, esto es, de aquí a 2030.

Quejas por falta de medios

La presentación del plan, que ha comenzado a circular en los últimos días entre el personal adscrito a Deportes, llega en medio de las quejas por la falta de medios humanos suficientes para cubrir los servicios en un momento en el que, además, como señala algún trabajador, se está a las puertas de que comiencen las actividades acuáticas y hay más gente que se acerca a las instalaciones a pedir información, sin que haya nadie que les atienda, con las consiguiente quejas que eso genera. En este sentido, ponen el foco en particular en el polideportivo de Carrús, donde en los últimos fines de semana sostienen que ha estado trabajando solo un auxiliar de mantenimiento para realizar todas las tareas, desde la atención en la recepción de la piscina y el polideportivo al análisis y tratamiento del agua, pasando por el mantenimiento general de las instalaciones, lo que ha llevado a que los usuarios accedieran sin control y sin pagar en algunos momentos en las piscinas, además de no poder ser atendidos adecuadamente, según sostienen. “En caso de producirse una emergencia, solo habría estado presente un socorrista de la empresa externa, sin más personal municipal de apoyo”, afirman. Una situación similar a la de Torrellano, donde en algún momento sólo hubo un trabajador lo que llevó a que, al haber también solo un vestuario, adultos y menores acabaran compartiéndolo, porque no había nadie que supervisara que no coincidieran al mismo tiempo, denuncian.

Las instalaciones deportivas situadas en el barrio de El Pla, en una imagen de archivo. / Antonio Amorós

Indignación

La situación, como es previsible, ha provocado la indignación en una parte de la plantilla, que tampoco oculta el enfado por el plan de optimización que se ha presentado para su departamento. Sobre todo, porque entienden que lo que está haciendo ese documento es ir introduciendo cada vez más a la empresa privada en ese área, para, con ello, “ir amortizando puestos de trabajo cuando la gente se vaya jubilando... Es decir, no sacar oposiciones”, denuncian. Una opinión muy similar a la del Sindicato Independiente-USO y la de CC OO, organizaciones que dejan claro que, en los términos en los que se pronuncia, no apoyarán el documento.

Lo que dice el informe

El informe parte, según se dice literalmente, de que “los planes de Ordenación de los Recursos Humanos (PORH) de los departamentos municipales del Ayuntamiento de Elche constituyen un instrumento básico de planificación cuyos objetivos se orientan hacia la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios a la ciudadanía así como la gestión eficiente en la utilización de los recursos personales, económicos, materiales y tecnológicos disponibles, bajo criterios de coherencia organizativa y mediante la implantación de procesos que permitan llevar a cabo la adecuada determinación y distribución de los efectivos precisos, su cualificación, así como su desarrollo y promoción profesional”. Unas bases que, en el caso de Deportes, apuntan a la licitación del socorrismo en todas las piscinas cubiertas, o a la de las funciones de auxiliar de instalaciones deportivas en horario de tarde o de fines de semanas.

Optimización

Es más, desde Deportes indican a este periódico que, con este plan, se busca adaptar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de este departamento a la realidad, de manera que todas las instalaciones estén equilibradas -no haya ninguna infradotada respecto a otras-, y que también haya un equilibrio entre la propia plantilla. Por eso mismo, con carácter inminente sostienen que se van a sacar 18 plazas a concurso -no se ha hecho antes por el ciberataque, alegan- lo que permitiría elevar la cifra de trabajadores municipales en Deportes hasta los 75, que podrán elegir entre tener un turno fijo o rotar en los horarios en función del puesto. La externalización, afirman, sería para cubrir las labores a las que no pueden llegar los funcionarios, y que todo se haría de la mano de los sindicatos y que, de hecho, se incorporarán propuestas de ellos. En cualquier caso, y mientras que los procesos selectivos avanzan, los sindicatos sostienen hay un compromiso firme por parte de Recursos Humanos para contratar a cinco empleados y tres más próximamente, algo que sí aplauden. “Deseamos que se haga realidad y podamos recuperar el nivel de calidad y atención que los usuarios se merecen y que siga siendo las instalaciones deportivas municipales un referente para todos los municipios de la Comunidad Valenciana”, afirman desde Sindicato Independiente-USO, que creen que, a corto plazo, esto puede paliar las deficiencias actuales.

Los sindicatos

Otra cosa son las críticas de los sindicatos por la externalización de servicios, por lo que tachan de “subidas de sueldo por la puerta de atrás” para los funcionarios que ocupan jefaturas -aunque desde Deportes afirman que lo que se va a hacer es actualizar los pluses a todos los empleados del área-, y porque, hasta la fecha, se hayan ido cambiando las condiciones de trabajo del personal sin informar a los representantes de los empleados públicos, lo que ha llevado a que CC OO incluso haya presentado un recurso de alzada por esta cuestión. “Los empleados públicos no queremos halagos, sino que se respete y se ponga en valor la función pública”, afirman desde esta organización sindical, en un claro mensaje lanzado al alcalde, Pablo Ruz, y a su Ejecutivo de PP y de Vox. Algo que también hacen extensible al cierre este miércoles del servicio médico situado en las instalaciones de Mesalina, que da servicio a Policía Local, y a operarios de la Ciudad Deportiva, de Parques y Jardines, o de Mantenimiento -unos 500 trabajadores-, por falta de personal. “Se están dando estas situaciones con el capítulo I del presupuesto, el de personal, más disparado de la historia en Elche. ¿Qué está pasando?”, cuestionan desde Comisiones Obreras.