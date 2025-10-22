La ONCE dedica su cupón del 1 de noviembre al Año Jubilar de Elche

El Centro de Recepción de Visitantes del Ayuntamiento de Elche era este miércoles el escenario de la presentación del nuevo cupón de la ONCE, dedicado al 75 aniversario del Dogma de la Asunción con motivo del Año Jubilar ilicitano. El sorteo se celebrará el 1 de noviembre, coincidiendo con la clausura oficial de este acontecimiento religioso y cultural.

Un cupón con la esencia ilicitana

La ONCE ha lanzado 5,5 millones de cupones que se distribuirán por todo el país y que muestran una imagen emblemática de la ciudad, con el palmeral, el Palacio de Altamira y la basílica de Santa María como protagonistas, acompañados del lema ‘Elche el cielo en la tierra – 75 aniversario del Dogma de la Asunción’. La directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina, destacó durante el acto que se trata de “un cupón muy ilicitano que representa la unión, las tradiciones y la esencia de una ciudad única”. Medina subrayó además que la imagen del cupón “servirá como pequeñas vallas publicitarias que mostrarán Elche en cada rincón del país”.

El cupón de la ONCE dedicado al Año Jubilar de Elche cuenta con una imagen donde se puede ver parte del Palmeral, el palacio de Altamira y la basílica de Santa María / INFORMACIÓN

La responsable provincial de la organización agradeció al Ayuntamiento de Elche su apoyo constante a las personas con discapacidad y recordó que detrás de cada cupón “hay una labor social inmensa, sostenida gracias al trabajo de más de 20.700 vendedores con discapacidad que cada día reparten ilusión”.

Agradecimiento oficial

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, expresó su gratitud a la organización “por hacer esto posible en un año tan especial para los ilicitanos”. Ruz señaló que la imagen elegida “refleja lo que es Elche: el palmeral, el Palacio de Altamira y la basílica de Santa María, con esa cúpula azul tan bella y tan radiante que hace que el cielo y la tierra se fundan en una sola realidad”. El primer edil recordó que la fecha del sorteo coincide con la coronación de la Mare de Déu y el cierre del Año Jubilar, y añadió que “el Misteri es una de las manifestaciones artísticas, espirituales y culturales más sublimes de Europa e incluso del mundo”.

Una vendedora de la ONCE con los cupones que tienen el Año Jubilar de Elche como protagonista / Áxel Álvarez

Difusión nacional de la imagen de Elche

Con esta iniciativa, Elche estará presente en todos los rincones de España gracias a los millones de billetes del sorteo del 1 de noviembre, que rinden homenaje a una de las tradiciones más arraigadas y universales del municipio. El cupón conmemorativo no solo celebra una efeméride religiosa, sino que difunde la imagen del patrimonio ilicitano, desde su palmeral histórico hasta su basílica de Santa María, símbolo del Misteri d’Elx, Patrimonio de la Humanidad. La ONCE refuerza así su compromiso con la inclusión social y la promoción cultural, integrando en su labor diaria el reconocimiento a ciudades como Elche, que unen tradición, fe y patrimonio en una misma celebración.