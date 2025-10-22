Plante de Dimove en Elche a los 'Gay Games' por los recortes del Consell a la ley trans

La asociación LGTBI Dimove de Elche se niega a apoyar los XII 'Gay Games', un evento multideportivo internacional que se celebrará en Valencia en 2026. Desde el colectivo se suman al rechazo de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ a esta celebración y justifican la decisión no porque cuestionen el trabajo ni el legado de la federación que organiza este encuentro, si no por el contexto político actual.

Fundamentan la negativa, en primer lugar, porque se ha minimizado la presencia de asociaciones y entidades LGTBI+ en la organización, cuando formaban parte desde el inicio; mientras que por otra parte cargan contra el recorte legislativo del actual Consell del PP contra las personas trans.

15.000 deportistas

Según traslada el comunicado de la Agrupación Deportiva Ibérica ADI LGTBI+, desde el primer momento, las asociaciones LGTBI+ de Valencia se implicaron en la redacción de propuestas y en la defensa de la autodeterminación de género, favoreciendo que las categorías deportivas sean realmente inclusivas. Explican que este esfuerzo se materializó en 2021 con la elección de Valencia como sede de los Gay Games para 2026, convirtiéndose en el segundo mayor evento que acogerá la ciudad, con una previsión de 15.000 deportistas que participarán en 37 disciplinas diferentes. Entre 2021 y 2023, las asociaciones consiguieron estos compromisos para la participación real del colectivo.

Sin embargo, con el cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana, tras las elecciones de 2023, no se hizo el traspaso del control de la organización de los Gay Games a las entidades LGTBI+ valencianas, lo cual aleja el proyecto de su base comunitaria y del colectivo local.

"Valencia tenía una de las legislaciones más avanzadas"

Explican, por otro lado, que uno de los motivos de elección de Valencia como sede de los Gay Games 2026 era que tenía una de las legislaciones LGTBI+ más avanzadas del mundo en ese momento. Sin embargo, en los últimos meses, el Gobierno de la Generalitat ha modificado la Ley Trans Valenciana, y critican que se han reducido recursos destinados a políticas de igualdad, "rechazado tipificar las terapias de conversión como delito y prohibido la bandera LGTBI+ en espacios institucionales".

Acusan al Gobierno valenciano de haber eliminado la participación en pruebas deportivas de mujeres y hombres trans en sus respectivas categorías, restringiendo de igual modo el uso de vestuarios e instalaciones.

Retroceso

Consideran que estas acciones representan un grave retroceso en los derechos fundamentales de todas las personas y "no pueden ser normalizadas ni maquilladas" mediante la colaboración en un evento deportivo internacional.

Apoyos

La decisión de la entidad se adoptó durante la asamblea anual de ADI LGTBI+, celebrada el pasado 18 de octubre en Alicante, con la participación de 16 de las 24 asociaciones que forman parte de la Agrupación.

En la votación, ocho clubes se pronunciaron en contra de respaldar la organización de la competición, como serían Dimove, Chrysallis, Diverceres, Dracs, Faciendo Camín, Madminton, Pantere Grogues y Titanes; cinco optaron por abstenerse (Indea, GMadrid Sports, Halegatos Miaukatuz y Samarucs), y tres mostraron su apoyo: Cierzo, Entendemos y Madpoint.

Protesta del colectivo trans en Elche el pasado 6 de febrero / Áxel Álvarez

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, dos de las cuatro entidades socias (Dimove y Dracs) votaron en contra, mientras que Entendemos se mostró a favor y Samarucs se abstuvo. En esta ocasión, la votación tiene carácter vinculante para los clubes participantes.

LGTBIfobia

La Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+, fundada en 2009, es la unión de entidades deportivas de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales de España y Portugal. Su objetivo es la erradicación de la LGTBIfobia y la promoción de la diversidad afectivo-sexual en el deporte. Para ello, una de las herramientas que pone su Observatorio a disposición de cualquier persona para canalizar denuncias y ofrecer soluciones a cada caso.

Actualmente ADI LGTBI+ representa a 25 entidades vinculadas al deporte. Desde 2009 ha logrado representar a más de 8.000 deportistas que practican 32 disciplinas distintas.