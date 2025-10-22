El PSOE denuncia el cierre del Club de Lectura de la Casa de la Dona en Elche y la eliminación de la palabra "igualdad" de un premio de relatos

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, ha exigido este miércoles al equipo de gobierno que reabra el Club de Lectura de Casa de la Dona de Elche tras cerrarlo sin avisar a sus usuarias. Igualmente, ha pedido al Ejecutivo local, conformado por PP y Vox, que “rectifique de forma inminente” la decisión de suprimir la palabra “igualdad” del certamen literario organizado por dicho espacio. “Si no lo hace, llevaremos ambas cuestiones al pleno”, ha advertido. Según ha explicado Valera, el Gobierno local ha justificado la polémica decisión de clausurar el círculo de lectura femenino escudándose en una supuesta “falta de sitio y de asistencia, cuando lo que debería hacer es apostar por los espacios críticos y de encuentro, no cerrarlos”.

Valera aseguró que han sido las propias usuarias del Club de Lectura quienes se han puesto en contacto con el PSOE mediante un correo electrónico para dar a conocer una situación que, textualmente, les ha creado “una profunda preocupación y malestar”. Han denunciado, afirmó el edil, “el desinterés de la Concejalía de la Mujer por una actividad lúdica, creativa y de crecimiento que suponíamos dentro de su ámbito de competencias”, destacando que “en estos momentos tan necesarios de reflexión y posicionamiento para el fortalecimiento de las mujeres, individual y colectivamente, se nos priva de un espacio municipal que ocupamos hora y media una vez al mes”.

Instalaciones de la Casa de la Dona, en Elche / Matías Segarra

“Una denominación que no gusta al Gobierno local”

Por otro lado, Valera lamentó que la palabra “igualdad” se haya suprimido del nombre del concurso de relatos cortos de Casa de la Dona —ha pasado de llamarse “Certamen Literario por la Igualdad” a “Certamen Literario Concejalía de la Mujer”—. Una cita que, según ha señalado, “se viene celebrando años y cuyo objetivo es promover a las escritoras, crear redes y, también, generar espíritu crítico”. Por ello, el edil ha rechazado la decisión de borrar la referencia a la igualdad de género. “Se ve que la palabra y lo que significa no gusta a PP y Vox, por lo cual han decidido quitarla”, afirmó.

El concejal socialista Mariano Valera / INFORMACIÓN

En ese sentido, Valera subrayó la importancia del lenguaje en la sociedad actual y recordó que “todos sabemos la importancia que tienen las palabras en una colectividad que sigue luchando y trabajando día a día por una igualdad real y efectiva”. Asimismo, dijo que eliminar este término supone un retroceso en la promoción de los valores de igualdad y de justicia social que deben guiar las políticas municipales. El portavoz adjunto socialista ha insistido al equipo de gobierno que debe rectificar. Y advirtió que, si no lo hace, el Grupo Municipal Socialista llevará las dos cuestiones al pleno del Ayuntamiento. “La igualdad es un tema constitucional en la que no vamos a dar ni un paso atrás”, ha zanjado Valera.