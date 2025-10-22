La UMH de Elche aprueba un protocolo por el que te atiende igual si eres él, ella o elle más allá del DNI

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha dado un paso más en su compromiso con la igualdad y la diversidad. El Consejo de Gobierno de la institución aprobó por unanimidad, en su sesión del 29 de septiembre de 2025, la modificación integral del Protocolo para el cambio de nombre de las personas transexuales, transgénero, intersexuales y no binarias, que se puede consultar íntegramente aquí: https://diversidad.umh.es/protocolos-para-estudiantes/ . La medida, que entrará en vigor durante el primer cuatrimestre del curso 2025-2026, actualiza y amplía el texto original de 2021 para adaptarlo a las nuevas leyes estatales y autonómicas sobre igualdad y derechos LGTBI.

La revisión del protocolo se apoya en la Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación, la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, y la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, entre otras normas. Según explica la vicerrectora de Cultura, Igualdad y Diversidad, promotora de la propuesta, el objetivo es “garantizar que todas las personas de la comunidad universitaria puedan ser reconocidas y tratadas de acuerdo con su identidad y expresión de género, con pleno respeto a su dignidad, intimidad y derechos fundamentales”.

Dos vías: nombre de uso común y nombre legal

El nuevo protocolo distingue entre cambio de nombre de uso común y cambio de nombre legal, con procedimientos claros y confidenciales para cada caso. El nombre de uso común permitirá que cualquier persona de la UMH —estudiantado, profesorado o personal administrativo— pueda ser identificada con el nombre y pronombre que elija, incluso si aún no ha modificado su DNI. Este cambio se aplicará en el correo electrónico, plataformas digitales y sistemas internos, sin coste alguno y con un plazo máximo de tramitación de 30 días hábiles.

En cuanto al nombre legal, el protocolo establece los pasos a seguir una vez la persona haya actualizado su documentación oficial en el Registro Civil. En este caso, el cambio se reflejará también en títulos académicos, expedientes, nóminas y nombramientos, de acuerdo con la legislación vigente.

La UMH de Elche aprueba un protocolo en su Consejo de Gobierno que fomenta la igualdad de género / Áxel Álvarez

Confidencialidad y protección de datos

Uno de los pilares del documento es la protección de la intimidad. Todas las solicitudes se gestionarán a través de la sede electrónica de la UMH y serán tramitadas por la Unidad de Diversidad, que actuará como única intermediaria entre la persona interesada y los servicios universitarios.

El texto recalca que quienes intervengan en el procedimiento “están obligadas a mantener una confidencialidad estricta y no revelar ningún dato personal sensible”, una obligación que se mantiene incluso después de finalizar la relación profesional con la universidad. Además, el tratamiento de los datos se ajustará al Reglamento General de Protección de Datos (UE) y a la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales.

Compromiso con la igualdad y la diversidad

Con este protocolo, la UMH refuerza su apuesta por una universidad inclusiva y libre de discriminaciones. El documento se suma al Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Plan de Equidad, Diversidad e Inclusión (2020-2024) y al Protocolo contra el acoso sexual o por orientación sexual, configurando un marco integral de derechos.

El campus de Elche de la UMH en una imagen de archivo / Matías Segarra

“La identidad de género es una cuestión de derechos humanos”, subraya el texto, recordando la doctrina del Tribunal Constitucional que considera el nombre y el sexo como “una cualidad principal de la persona humana y una decisión vital para el libre desarrollo de la personalidad”.

Un paso más hacia la inclusión universitaria

La entrada en vigor de este protocolo sitúa a la UMH entre las universidades públicas valencianas con políticas más avanzadas en materia de diversidad. Desde la Unidad de Diversidad destacan que este cambio “no solo reconoce legalmente a las personas trans, intersexuales y no binarias, sino que promueve un entorno universitario donde todas las identidades sean visibles y respetadas”. La Universidad Miguel Hernández reafirma así su compromiso con la igualdad de trato, la no discriminación y el respeto a todas las expresiones de identidad y género dentro de su comunidad académica.