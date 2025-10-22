Vox pone en un aprieto a Ruz al ver "intolerable" la gestión de Mazón con la residencia Altabix

Once meses después de que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, anunciara la creación de una mesa de trabajo para abordar los problemas de la residencia de mayores Altabix, órgano que iba a tener entre sus miembros a la Generalitat, a la dirección del centro, al propio ayuntamiento y a los familiares de los usuarios, Vox ha decidido llevar este asunto a pleno, lo que da medida del desagrado de la formación por cómo se está gestionando soluciones a las graves deficiencias denunciadas desde hace años. Quejas que nacían principalmente desde ReCoVa, una plataforma valenciana, dirigida por una ilicitana, a la que se apartó de cualquier mesa y que antaño criticaba la gestión de Mónica Oltra al frente de la Conselleria y ahora hace lo propio con el PP, lo que personifica en la consellera Susana Camarero y en el presidente Carlos Mazón, aunque también pidió hace once meses la dimisión de la propia portavoz de Vox, Aurora Rodil.

Imagen de la residencia de Altabix / Información

Vox dice que la administración tiene la obligación de garantizar una atención digna, segura y continuada de los mayores, "denunciamos que el abandono institucional de estas personas es moralmente inaceptable y políticamente intolerable, y exigimos una actuación inmediata, sin excusas ni dilaciones por parte de la Generalitat", explican. La moción que presenta la formación solicita tres cosas: la tramitación prioritaria y con carácter urgente de la licencia administrativa, garantizando con esta concesión un funcionamiento pleno, "que cumpla todas las garantías y que respete las normativas y coberturas en nuestra residencia de Altabix antes de finalizar este ejercicio 2025".

Personal de la residencia Altabix, en una protesta / Áxel Álvarez

También se pide la firma de un convenio con carácter urgente, entre la Conselleria y el Ayuntamiento, "con el objetivo de que este último pueda actuar de urgencia en las próximas semanas junto a la dirección del centro y así garantizar la continuidad asistencial, el bienestar y la seguridad de los residentes, mientras se resuelve la adjudicación final". Y no hay que leer entre líneas para observar que si lo pide es que en estos momentos no se está cumpliendo. Más grave parece el hecho de que se pida un permiso para "poder actuar de urgencia". Por último, la moción pide dar traslado de los acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a la Conselleria de Servicios Sociales y a los grupos políticos en las Cortes.

El alcalde, cuando se reunió el diciembre de 2024 con los familiares de usuarios de la residencia / INFORMACIÓN

Situación

Vox, formación a la que el PSOE ha acusado en repetidas ocasiones de un silencio cómplice con el PP tras las denuncias de familiares, usuarios y plantilla del centro durante estos dos años, asegura en la moción que "la situación administrativa y funcional de este centro presenta serias deficiencias que repercuten en la calidad de la atención y en la tranquilidad de las familias y del personal". Añaden que solicitaron tras un encuentro con las familias, en diciembre de 2024 -cuando el alcalde anunció la creación de la mesa de trabajo- una reunión a la Conselleria de Servicios Sociales para que "realice de manera urgente una visita presencial con el fin de evaluar las condiciones actuales del centro y determinar acciones urgentes para su normalización y (para que) no dilate más el tiempo de actuación porque este es un problema que heredamos del anterior gobierno y consideramos que ha pasado tiempo más que suficiente para haberlo erradicado":

Vox asegura que el "bloqueo en la tramitación de la licencia" y la "insuficiente frecuencia en la supervisión presencial por parte de la Conselleria ha generado una situación de incertidumbre (...) resulta inadmisible tratándose de un servicio que atiende a personas en situación de vulnerabilidad".