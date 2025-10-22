Fermín Crespo, último invitado de la Asociación del Arroz con Costra en Elche

Fermín Crespo, en una imagen con algunos de los miembros de la Asociación del Arroz con Costra / INFORMACIÓN

El director general de Ciudad de la Luz, el ilicitano Fermín Crespo, ha sido el invitado este miércoles, 22 de octubre, por la Asociación de Amigos del Arroz con Costra para degustar el tradicional plazo que reina en la gastronomía de Elche. El encuentro ha tenido lugar en un ambiente de camaradería, donde el responsable de la institución ha explicado el funcionamiento, pasado, presente y futuro, además de haber respondido a todas las preguntas que se le han hecho. Crespo ha invitado a los miembros del colectivo a conocer las instalaciones.

Este es el segundo encuentro que organizan en la nueva temporada desde la asociación ilicitana, que a lo largo de los próximos meses verá pasar por su mesa y mantel a responsables de colectivos de toda índole con el único objetivo de que conozcan no solo el tradicional arroz sino que compartan una tertulia franca que, como es habitual, se prolonga hasta bien entrada la tarde. Los miembros del colectivo gastronómico también aprovechan para trasladar sus proyectos e inquietudes y, entre ellas, la última es lograr un reconocimiento para el arroz con costra con la declaración como Bien de Interés Cultural.

Grupo Cableworld

Este miércoles, 15 de octubre, ha comenzado una nueva temporada la Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche, que en esta ocasión ha sentado a su mesa al presidente del Grupo Cableworld, Mario Miralles, quien ha estado acompañado por José Miguel Belda, responsable de Relaciones Institucionales de True Value; del empresario José María Alonso; el periodista Adrían Caro; y del realizador Miguel López Guirau.

En un ambiente de franca camaradería, los invitados han sido agasajados por la asociación con un menú típico, en el que no han faltado los aperitivos tradicionales que abrieron boca para el invitado especial, el arroz con costra, elaborado como antaño, a la leña y con una costrera que colocada sobre el perol de barro ayuda a cuajar el huevo como colofón. A los postres se han servido algunos dulces típicos ilicitanos y se ha entrado en una tertulia donde se han abordado temas relacionados con los comensales, en este caso, como muchos asuntos relativos a la comunicación y la información.

Firma

Como es tradicional, al término del encuentro los invitados han tenido la oportunidad de escribir en el libro de honor, dejar unas palabras de recuerdo y su firma.