El alcalde rechaza un programa nacional sobre la delincuencia en Los Palmerales

"Este tipo de programas, con todo el respeto a la labor periodística, no siembran la convivencia ni la concordia ni todo lo bueno que una ciudad tiene que procurar". Así se expresó el alcalde de Elche, Pablo Ruz, este jueves después de la emisión el miércoles por la noche de la emisión del programa televisivo Callejeros, en la cadena Cuatro, dedicado al barrio de Los Palmerales, al que califica como "uno de los más conflictivos de España".

Ruz no se sintió cómodo con la pregunta, en una comparecencia en la que acababa de dar a conocer que Elche iba a ser Capital Europea del Deporte -"aquí venimos... en este caso estamos hablando de algo tan positivo como esto"-, pero reiteró que, respetando al máximo la labor (periodística), "desde luego no la comparto". Añadió que a raíz del reportaje le habían llamado vecinos del barrio, "diciéndome que esto no es Los Palmerales. Es un barrio obrero, con sus problemas, con sus realidades, pero no es muchísimo menos el barrio que este programa ayer describía. Me parece bastante injusto que se diga eso. No sé. Pues ver los datos y los índices, tanto de Policía Nacional como de Policía Local, que son los que son, no nos inventamos nada".

Imagen de un operativo policial contra el tráfico de drogas en Los Palmerales en 2023 / Áxel Álvarez

Realidad

El regidor, que no quiso en ningún momento dudar del reportaje sí de que "cuando uno conoce la realidad y ve un programa que pretende trazar o que pretende describir esta realidad, pues hombre, desde el respeto absoluto a la labor periodística, pues tiene que decir que es profundamente injusta esa imagen". INFORMACIÓN preguntó al alcalde si el Ayuntamiento de Elche va a hacer algo al respecto. Al parecer, el programa en ningún momento pidió su colaboración y opinión, aunque las cámaras sí entraron a un colegio del barrio, donde describen que allí el aprendizaje "va más lento" y mostraron imágenes de un grupo de los vecinos del barrio que demuestran su fe en mitad de un solar frente a la Ciudad de la Justicia. "No podemos hacer nada, porque la labor periodística es la que es y hay un código que los periodistas asumen, ¿no?, cuando hacen un trabajo, pero desde luego el alcalde de Elche dice que ese programa pretende un fin injusto con el barrio. No tanto que se estigmatice, sino que siembra discordia y cosas feas que no son ciertas".