Polémica
La edil de Sanidad "no tiene datos" sobre las ilicitanas sin cribado del cáncer de mama
A Inma Mora "no le consta" si hay 4.152 afectadas, como denunció el PSOE, aunque está en "constante diálogo" con los hospitales
La concejala de Sanidad, Inma Mora, echó balones fuera este jueves cuando los periodistas, al término de la junta de gobierno, le preguntaron su opinión, como responsable del área, sobre la denuncia hecha el pasado martes por el diputado socialista, Ramón Abad, quien aseguró en una comparecencia en Elche que el pasado año hubo 4.152 ilicitanas sin atender en los cribados del cáncer de mama, algo que apuntó directamente al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, porque son más de 90.0000 las valencianas supuestamente afectadas y en la misma situación.
"Ahora mismo, no tengo los datos. No me consta que sea así, que se haya excluido a más de 4 000 mujeres. No me consta que dentro de la Comunidad Valenciana se haya excluido -insistió- porque, además, los datos reflejan que incluso se han incrementado las unidades de mamografía en la Comunidad", dijo la concejala, que pareció no esperarse la pregunta. La edil, en cualquier caso, dudó de la veracidad de la información al asegurar que, "para saber si es grave, primero habrá que averiguarlo", refiriéndose a ese altísimo número de afectadas.
Hospitales
Sobre si había mantenido algún tipo de reunión con los responsables de los dos hospitales para contrastar esta información sobre un tema tan importante, la concejala no lo aclaró, pero sí dijo que "nosotros estamos en constante diálogo con los dos hospitales, casi diariamente, por diferentes motivos. Evidentemente y referente a esos datos que acaba de dar el PSOE, además, ya les digo, creo que son datos un poco sensibles y que primeramente deberíamos de asegurarnos realmente si son reales o no son reales, pero en estos momentos no tenemos ninguna información que pueda decir que se han obviado a esos pacientes".
A la concejala se le recordó entonces que la cifra no es baladí sino que aparece en la Memoria de Actividades del Comité Económico y Social (CES) de 2024, como aseguró Abad, sin que a ello contestara. Ahí acabaron sus explicaciones.
