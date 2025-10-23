El Consorcio de Residuos del Baix Vinalopó asegura que las medidas de la planta de Elche han reducido los olores

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Baix Vinalopó ha destacado que las nuevas medidas introducidas a principios de año en la planta de tratamiento de Els Cremats, en Elche, han permitido reducir considerablemente las molestias por olores que se registraban en la zona. Según el ente, la aplicación de cambios en el tratamiento de lixiviados y la cubrición de la balsa han contribuido a disminuir de forma notable las quejas vecinales. Esta es la opinión del Consorcio, que dista de la reflejada hace dos días en INFORMACIÓN por el portavoz de los vecinos afectados.

Un episodio puntual por error humano

El Consorcio ha atribuido los olores detectados los pasados 16 y 17 de octubre en la Urbanización Buenos Aires a un hecho puntual provocado por un error humano. Tras recibir las quejas de los vecinos, se realizó una comprobación inmediata de los procesos y se constató que se había activado el sistema de bombeo de lixiviados sin consultar las condiciones meteorológicas, un paso previo obligatorio dentro de los procedimientos operativos para minimizar los olores.

Una vez detectado el problema, el proceso se interrumpió de forma inmediata. El Consorcio ha reiterado que los protocolos establecidos —en coordinación con el Ayuntamiento de Elche— funcionan correctamente y que este incidente no altera la eficacia global de las medidas implantadas desde febrero.

Una de las protestas de la plataforma de vecinos contra el vertedero de Els Cremats en Elche / Áxel Álvarez

Medidas para reducir las molestias

Entre las actuaciones puestas en marcha en la planta de Els Cremats destacan, según el Consorcio, el cambio del sistema de tratamiento de lixiviados, el cerramiento de la nave de fermentación, la mejora de los procesos de clasificación y selección de residuos, y la cubrición de la balsa de lixiviado.

También se ha creado una pantalla verde vegetal para mitigar los efectos ambientales y mejorar la integración paisajística del entorno. Además, el Consorcio ha habilitado un canal de comunicación específico para recibir avisos relacionados con episodios de malos olores, con el objetivo de identificar su origen y aplicar soluciones rápidas.

Control de emisiones y reducción de residuos externos

Otra de las mejoras implementadas es la instalación de una plataforma de medición de la calidad del aire, que permite registrar de forma continua las condiciones atmosféricas y la presencia de gases. Esta herramienta ofrece datos precisos para anticipar posibles incidencias y reforzar la transparencia ambiental.

Asimismo, se ha reducido significativamente la cantidad de residuos sólidos urbanos procedentes de la Vega Baja, fijando un máximo de 16.000 toneladas anuales y prohibiendo su entrada durante los meses de julio y agosto, cuando las altas temperaturas pueden intensificar los olores.

El Consorcio del Baix Vinalopó concluye que las medidas adoptadas han demostrado su eficacia, consolidando un modelo de gestión más sostenible y respetuoso con el entorno, en línea con los compromisos medioambientales de la comarca.