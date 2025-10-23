La DOP de la Granada Mollar de Elche concede 2.500 euros en su concurso para profesionales y estudiantes de cocina

El Concurso de Cocina Creativa con Granadas de Elche, organizado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche, abre su convocatoria para profesionales y estudiantes de cocina y hostelería de toda España. En su XV edición, el certamen repartirá 2.500 euros en galardones y premiará la técnica, creatividad, presentación y sabor de los platos que tengan como protagonista a la granada mollar ilicitana.

Cartel con el que se convoca al concurso de cocina creativa con granada en Elche / INFORMACIÓN

Inscripción abierta hasta el 25 de noviembre

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 25 de noviembre a través de la web https://cocina.granadaselche.com, completando un formulario con sus datos, el nombre de la receta, una breve descripción del plato que incluya los ingredientes, el proceso de elaboración y una fotografía. Podrán participar profesionales del sector gastronómico en representación de restaurantes, empresas o entidades vinculadas a la hostelería, así como estudiantes de escuelas de cocina y hostelería.

El concurso, que cuenta con el patrocinio de Cajamar y Tescoma, y la colaboración del Ayuntamiento de Elche, VisitElche, Diputación de Alicante, Patronato de Turismo Costa Blanca y la marca gastroturística L’Exquisit Mediterrani, también tiene el apoyo de la chef Susi Díaz, Eurotoques y el blog Carolus Cocina.

Los cocineros pasarán una fase previa y sólo cuatro de ellos vivirán la gran final en La Finca de Elche / INFORMACIÓN

Final en el restaurante La Finca

El jurado seleccionará un máximo de cuatro finalistas, que competirán en la gran final el 10 de diciembre en el restaurante La Finca de Susi Díaz, galardonado con una estrella Michelin. El ganador obtendrá un premio de 1.500 euros, mientras que el segundo, tercero y cuarto clasificados recibirán 600, 300 y 100 euros, respectivamente.

El presidente de la DOP Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha destacado que este certamen “es una oportunidad para seguir impulsando el uso de la granada mollar de Elche en la alta cocina y poner en valor su potencial como producto emblemático de nuestra tierra”.

La originalidad de las creaciones con granada mollar de Elche es una de las bases de puntuación / INFORMACIÓN

Asimismo, Oliva ha subrayado que “tras quince ediciones, el certamen se ha consolidado como un escaparate de creatividad e innovación gastronómica y cada año descubrimos nuevas formas de disfrutar de una fruta única en el mundo”.

Una fruta líder en Europa

La zona amparada por la Denominación de Origen, que abarca 40 municipios de las comarcas de la Vega Baja, Bajo Vinalopó y Alacantí, concentra más del 75% de la producción nacional de granadas. Además, es líder europeo en el cultivo de la variedad mollar de Elche, reconocida por su dulzura, su pepita blanda y comestible, y su característico color exterior que varía del rojo al crema.

La DOP Granada Mollar de Elche consolida así su papel como referente gastronómico y agrícola, impulsando cada año un concurso que fusiona creatividad culinaria y producto local y que sitúa a Elche como la tierra de las granadas de Europa.