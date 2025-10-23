Un edificio menos en la calle Salvador de Elche… ¿Y adiós a unos arcos góticos?

Los vaivenes que ha venido experimentando el inmueble situado en el número 5 de la calle Salvador de Elche, cubierto por mallas para evitar desprendimientos, han dado mucho de lo que hablar en los últimos meses. Primero, porque tres cofradías y cinco pasos de Elche tuvieron que variar su recorrido habitual de Semana Santa para evitar percances mayores en el mes de abril. Después, porque uno de los vecinos, un profesor jubilado de 82 años que vivía de alquiler desde 1971 en uno de los pisos, denunció que, por el mal estado del edificio, tras un “abandono interesado” por parte de un sector de la propiedad, no le dejaban recoger sus pertenencias. Más tarde, porque una parte de los dueños -no hay una sola referencia catastral- decidió ir ganando tiempo para el derribo, hasta que el Ayuntamiento, pasado el parón el estival, le dio un ultimátum para que empezara a trabajar sobre el terreno, como ha hecho desde hace unas semanas. Y es en este contexto en el que, a la sazón, han surgido voces reivindicando la protección al menos de los arcos de la planta baja del edificio. Unos arcos que podrían ser góticos.

Uno de los muros que se aprecian desde la calle El Salvador, solo con asomarse al escaparate. / MATÍAS SEGARRA

Mantenimiento

De hecho, desde hace tiempo, una parte de la propiedad ha venido presentando escritos en el Ayuntamiento en los que, por una parte, ponen de manifiesto los quebraderos de cabeza que ha venido ocasionando la falta de mantenimiento en las partes superiores del edificio. Hasta el punto de que, al final, se ha dado luz verde al derribo para todo. Por otra parte, se sostiene que el edificio contiene elementos susceptibles de protección desde el punto de vista arqueológico. En particular, por algunos arcos que se pueden -o podían- apreciar en la planta baja, visibles desde la calle Bodega, perpendicular a El Salvador, donde se aprecia las señales del derribo.

La fachada principal del edificio, que da a la calle El Salvador. / MATÍAS SEGARRA

La vía

De hecho, en esta vía está documentado que aparecieron arcos góticos y que fueron destruidos, como recoge, sin ir más lejos, el arquitecto y escritor Gaspar Jaén en su Guia de l’Arquitectura i l’Urbanisme de la Ciutat d’Elx. Otra cosa es a qué época pertenecen estos arcos en concreto, que se pueden ver por la calle Bodega, la paralela a El Salvador. En cualquier caso, son perpendiculares a la calle, como los documentados por Jaén en su día, con lo que encajan a la perfección en el gótico, aunque, hoy por hoy, se desconoce la datación concreta. Incluso expertos apuntan a que los muros podrían ser mucho anteriores. Nadie dio ni ha dado respuesta en el Ayuntamiento, aunque se han presentado varios escritos. Lo único que indican desde el Ejecutivo local es que el inmueble no tiene protección.

Muchos retos

El problema es que el catálogo de bienes protegidos en Elche sigue sin actualizarse y la protección tampoco garantiza demasiado, porque ahí está lo que ocurrió antes del verano con la Banca Peral, que hoy solo se puede ver en fotografías. Ahora llega un nuevo derribo sin que haya constancia de que se contestara a esos escritos o si alguien en el Ayuntamiento los vio y llegó a valorarlos. Cuando, además, sonada fue la demolición de Almacenes Parreño, con críticas muy duras por parte del PP entonces en la oposición, y situados en la calle El Salvador, que ahora parece que perderá otro edificio… Y también unos arcos sin que nadie se haya pronunciado, como pedía una parte de la propiedad, sobre si merecen protección o no. Más que nada porque, preguntado por este periódico, desde la Administración local se reafirman en que el edificio no tiene protección.